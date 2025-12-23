17 tone de deşeuri din Germania au fost oprite la intrarea în ţară, la Nădlac. Şoferul nu avea documente de import

Poliţişti de frontieră de la Nădlac şi comisari de mediu au interzis intrarea în România a unui automarfar încărcat cu aproximativ 17 tone de deşeuri amestecate, în condiţiile în care şoferul nu a putut prezenta documentele necesare importului, conform prevederilor legale în vigoare. Încărcătura provenea de la o societate comercială din Germania şi era destinată unei firme din România.

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Nădlac au făcut, luni, controale aleatorii şi nesistematice pe drumurile din apropierea frontierei, în cadrul cărora a fost oprit pentru control un automarfar condus de un român, în vârstă de 35 de ani. Acesta transporta, conform documentelor de însoţire a mărfii, deşeuri de îmbrăcăminte amestecate cu alte tipuri de deşeuri, de la o societate comercială din Germania pentru o firmă din România.

Existând suspiciuni în legătură cu legalitatea transportului respectiv, poliţiştii de frontieră au solicitat sprijin autorizat reprezentanţilor Comisariatului Judeţean Arad din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, potrivit News.ro.

În urma verificărilor, poliţiştii de frontieră şi comisarii Gărzii de Mediu au constatat că automarfarul era, de fapt, încărcat cu 16.980 de kilograme de deşeuri, pentru care şoferul nu a prezentat documentaţia necesară prevăzută de lege pentru importul acestor produse.

În consecinţă, autorităţile de control nu au permis accesul pe teritoriul României pentru acest mijloc de transport.

