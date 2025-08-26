Live TV

A fost ales noul director interimar al Romsilva. Cine este Jean Vişan

Data publicării:
emblema romsilva
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Procedura de selecţie pentru funcţia de director general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva s-a încheiat, Jean Vişan fiind ales de Consiliul de Administraţie pentru acest post, conform unui comunicat al Ministerului Mediului, postat pe pagina de Facebook a instituţiei.

„Este pentru prima dată când o astfel de procedură este derulată într-un cadru de deplină transparenţă. Interviurile au fost înregistrate şi publicate, iar înaintea deciziei finale a avut loc şi o dezbatere publică alături de reprezentanţii societăţii civile. Consider că aceasta trebuie să fie direcţia şi pe mai departe: reguli clare, transparenţă şi responsabilitate în gestionarea patrimoniului forestier al României”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu, citată în comunicat.

Jean Vişan, inginer silvic cu peste 24 de ani de experienţă în domeniu, este doctor în Silvicultură al Universităţii Transilvania din Braşov. De-a lungul carierei, Jean Vişan a coordonat proiecte de regenerare a pădurilor şi modernizare a infrastructurii forestiere, ocupând funcţii de conducere la nivel central şi local în cadrul Romsilva.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Îi doresc succes în noul său mandat domnului Jean Vişan. Urmează o perioadă foarte importantă pentru reforma Romsilva şi este mult de muncă şi din partea Ministerului Mediului, şi din partea Romsilva. Aşteptările sunt clare: un management transparent, responsabil şi în interesul protejării patrimoniului forestier naţional. Este important ca standardele ridicate stabilite prin acest proces să fie respectate şi consolidate în perioada următoare”, a adăugat Diana Buzoianu.

Procesul de selecţie a fost derulat într-un cadru de deplină transparenţă, sub coordonarea Consiliului de Administraţie al Romsilva. Au fost depuse 25 de candidaturi, dintre care 17 au fost validate. Candidaţii au susţinut în faţa membrilor CA interviuri care au fost înregistrate şi puse la dispoziţia publicului. În plus, înaintea deciziei finale, MMAP a organizat o dezbatere publică alături de reprezentanţii societăţii civile, "un demers fără precedent în istoria instituţiei".

"MMAP va continua să promoveze standarde ridicate de transparenţă şi responsabilitate, întărind parteneriatul dintre instituţii şi societatea civilă şi asigurând protejarea resurselor naturale ale României pentru generaţiile viitoare", se subliniază în comunicat.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
Primar
2
Fostul primar din Herson, eliberat de ruși din captivitate. De ce el nu s-a regăsit până...
grosan
3
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
razboi
4
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
Wonsan Kalma
5
„Resortul fantomă” din Coreea de Nord, văzut prin ochii unei turiste din Rusia. „Eram...
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Ianis Hagi
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Ianis Hagi
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-06-20-2
Nicușor Dan a mers la Palatul Victoria, la ședința coaliției...
radu mihaiu face declaratii
Radu Mihaiu, revoltat de „scrisoarea tragică” de la sindicatele ASF...
soldat
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce...
contor curent facturi energie
Bogdan Ivan, despre scandalul facturilor la energie: Am făcut o...
Ultimele știri
Mirosul de canabis le face probleme jucătorilor de la US Open: „Este enervant să joci şi cineva să fumeze marijuana la câţiva metri”
Kievul recunoaște în premieră că trupele ruse au pătruns într-o nouă regiune a Ucrainei. „Da, au intrat, luptele continuă”
Partidul lui Viktor Orban a avut o reacție furioasă după ce primarul Budapestei a iluminat un pod peste Dunăre în culorile Ucrainei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - DEZBATERE CODUL SILVIC - 4 NOI
Fostul director Romsilva în mandatul căruia s-au dat prime de sute de mii de euro candidează la șefia interimară a regiei
sigla romsilva 2
Ministerul Mediului organizează, astăzi, o dezbatere publică pentru alegerea șefului interimar al Romsilva
usr
Miniștrii USR își fac bilanţul la două luni de guvernare. Cu ce se „laudă˝” Buzoianu, Ţoiu, Miruță și Moșteanu
romsilva sigla 3
Noul director Romsilva va fi ales, în premieră, în urma unei dezbateri publice. Anunțul Ministerului Mediului
barajul vidraru
Ministrul Mediului, despre fake-news-urile distribuite pe TikTok privind golirea Lacului Vidraru: Suntem într-un război hibrid
Partenerii noștri
Pe Roz
O actriță celebră în Spania a murit la 42 de ani. Antonio Banderas: „Ne-a părăsit prea devreme, condoleanțele...
Cancan
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
Fanatik.ro
Detalii ascunse din mariajul lui Cristi și Adelina Chivu. De ce se consideră antrenorul lui Inter doar al...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Detalii ascunse despre legătura dintre Elena Ceaușescu și Ion Iliescu. Vizite la închisoare și episoade...
Adevărul
Superstarul militar care a făcut o adevărată avere din război. Deși era orfan a ajuns unul dintre cei mai...
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Alex Băluță prinde transferul carierei! Va fi coleg cu Heung-min Son și Hugo Lloris
Pro FM
Fiica lui David Bowie, despre boala cu care a fost diagnosticată de curând: „Nu schimbă nimic, dar justifică...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze. „Omoară-l dacă mai...
Newsweek
Care pensionari iau pensia mai repede în septembrie? Cine va plăti de zece ori impozit? Document
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Cum arată și ce face azi, la 47 de ani, Maggie, fiica cea mare din "Dădaca". Nicholle Tom s-a revăzut recent...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea, surpriză la Como. George Clooney și Adam Sandler, la câteva mese distanță