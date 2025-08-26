A fost ales noul director interimar al Romsilva. Cine este Jean Vişan

Procedura de selecţie pentru funcţia de director general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva s-a încheiat, Jean Vişan fiind ales de Consiliul de Administraţie pentru acest post, conform unui comunicat al Ministerului Mediului, postat pe pagina de Facebook a instituţiei.

„Este pentru prima dată când o astfel de procedură este derulată într-un cadru de deplină transparenţă. Interviurile au fost înregistrate şi publicate, iar înaintea deciziei finale a avut loc şi o dezbatere publică alături de reprezentanţii societăţii civile. Consider că aceasta trebuie să fie direcţia şi pe mai departe: reguli clare, transparenţă şi responsabilitate în gestionarea patrimoniului forestier al României”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu, citată în comunicat.

Jean Vişan, inginer silvic cu peste 24 de ani de experienţă în domeniu, este doctor în Silvicultură al Universităţii Transilvania din Braşov. De-a lungul carierei, Jean Vişan a coordonat proiecte de regenerare a pădurilor şi modernizare a infrastructurii forestiere, ocupând funcţii de conducere la nivel central şi local în cadrul Romsilva.

„Îi doresc succes în noul său mandat domnului Jean Vişan. Urmează o perioadă foarte importantă pentru reforma Romsilva şi este mult de muncă şi din partea Ministerului Mediului, şi din partea Romsilva. Aşteptările sunt clare: un management transparent, responsabil şi în interesul protejării patrimoniului forestier naţional. Este important ca standardele ridicate stabilite prin acest proces să fie respectate şi consolidate în perioada următoare”, a adăugat Diana Buzoianu.

Procesul de selecţie a fost derulat într-un cadru de deplină transparenţă, sub coordonarea Consiliului de Administraţie al Romsilva. Au fost depuse 25 de candidaturi, dintre care 17 au fost validate. Candidaţii au susţinut în faţa membrilor CA interviuri care au fost înregistrate şi puse la dispoziţia publicului. În plus, înaintea deciziei finale, MMAP a organizat o dezbatere publică alături de reprezentanţii societăţii civile, "un demers fără precedent în istoria instituţiei".

"MMAP va continua să promoveze standarde ridicate de transparenţă şi responsabilitate, întărind parteneriatul dintre instituţii şi societatea civilă şi asigurând protejarea resurselor naturale ale României pentru generaţiile viitoare", se subliniază în comunicat.

