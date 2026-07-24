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Diana Buzoianu: Inundaţiile recente şi pagubele lăsate în urmă sunt și decontul dureros a 20-30 de ani de neglijenţă

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pompieri inundatii prahova
Foto: ISU Prahova
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Inundaţiile recente şi pagubele lăsate în urmă nu sunt doar consecinţa fenomenelor meteo extreme, ci şi decontul dureros a 20-30 de ani de neglijenţă, amânări şi lipsă de viziune, a transmis vineri ministra interimară a Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.

„Cu o muncă uriaşă şi continuă de luni de zile am reuşit ca în anul 2026 (primul an în care am putut eu seta priorităţile de investiţii în bugetul naţional) să alocăm suma record de 250 de milioane de lei de la bugetul naţional pentru lucrări critice la baraje, diguri şi poldere. Drept comparaţie, în 2025 au fost cheltuiţi doar 50 de milioane de lei din bugetul naţional. În 2026 am direcţionat un procent istoric de 52,02% din bugetul de bunuri şi servicii al ANAR exclusiv către mentenanţa digurilor şi barajelor existente - o pondere dublă faţă de media ultimului deceniu. Aceste fonduri sunt utilizate în toate cele 11 administraţii bazinale de apă pentru lucrări care protejează direct oameni, gospodării, terenuri agricole, drumuri, poduri, reţele de utilităţi şi obiective socio-economice. Am prioritizat studiile de fezabilitate pentru lucrări acolo unde Planurile de Management al Riscului la Inundaţii (PMRI) şi hărţile de risc ne spuneau de ani de zile că e prioritar să acţionăm", a precizat Diana Buzoianu pe pagina de Facebook.

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Potrivit ministrei, în 2026, mai multe şantiere au primit finanţare pentru ca lucrările să avanseze.

„Anul acesta se lucrează la un număr record de mari investiţii strategice care stagnau pe hârtie sau riscau să piardă finanţarea, faţă de anii anteriori. Zeci de şantiere critice au primit finanţare să poată avansa cu lucrările. (...) acum vă întreb: dacă toţi cei care au fost în Guvernele României în ultimii 35 de ani ar fi făcut jumătate din ce am reuşit să facem în 2026, astăzi aveam sau nu infrastructura împotriva inundaţiilor mult mai bună? Astăzi nu am fi avut comunităţi mult mai protejate? Evident, nu poate un an să şteargă decenii de neglijenţă. Dar am arătat că se poate muncii serios şi, dacă acest ritm se va menţine vom avea, pe termen mediu, sute de comunităţi protejate în toată ţara. Schimbarea de direcţie este ireversibilă. Lucrările au reînceput, şantierele avansează, iar modul în care gestionăm siguranţa apelor s-a schimbat din temelii. Inundaţiile recente şi pagubele lăsate în urmă nu sunt doar consecinţa fenomenelor meteo extreme, ci şi decontul dureros a 20-30 de ani de neglijenţă, amânări şi lipsă de viziune”, a explicat Diana Buzoianu.

Editor : A.P.

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