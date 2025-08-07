Live TV

A murit sora fostului lider ţărănist Corneliu Coposu. Cine a fost Steluţa Coposu

Data publicării:
steluta coposu, sora lui corneliu coposu
Steluța Coposu a fost sora mai mică a liderului țărănist Corneliu Coposu. Sursă foto: Fundația Corneliu Coposu

Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a fostului lider ţărănist Corneliu Coposu şi preşedinta fundaţiei care îi poartă numele, a încetat din viaţă joi dimineaţă.

Anunţul a fost făcut în această dimineață de Ion-Andrei Gherasim, preşedintele executiv al Fundaţiei Corneliu Coposu, printr-o postare pe pagina fundației.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunţ că în dimineaţa aceasta doamna preşedinte a Fundaţiei Corneliu Coposu, sora cea mai mică a Seniorului şi ultima pe linie directă din greu încercata familie Coposu, Steluţa Lucia Rodica Coposu, a urcat la Cer să-i întâlnească pe toţi cei dragi ai săi”, se arată în mesaj.

Născută la 26 septembrie 1932, în comuna Bobota, judeţul Sălaj, Steluţa Coposu a urmat studii liceale şi universitare în Bucureşti, absolvind Institutul Politehnic în 1956. A lucrat peste trei decenii la Institutul de Studii şi Proiectări Energetice din Capitală. După moartea fratelui său, Corneliu Coposu, a contribuit decisiv la înfiinţarea Fundaţiei ce poartă numele acestuia, în anul 1996.

În anul 2009, alături de sora sa, Flavia Bălescu-Coposu, a fost decorată de Majestatea Sa Regele Mihai I al României cu Crucea Casei Regale a României, pentru întreaga sa activitate civică şi devotamentul faţă de memoria fratelui lor.

„Generozitatea a moştenit-o de la mama, toleranţa şi dragostea de oameni de la Cornel, spiritul de dreptate de la tata şi de la Doina şi se poate spune că a cules de la fiecare dintre noi calităţile pe care nu le-a păstrat pentru ea, ci le-a dăruit celor ce aveau nevoie”, spunea despre sora sa Flavia Bălescu-Coposu.

Detalii privind data, ora şi locul înmormântării vor fi anunţate ulterior.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ion Iliesc alb negru
1
Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani. Programul oficial al funeraliilor de stat...
militari ucraineni
2
Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de...
cearsaf
3
Taxă de 50 de lei pe cearșaf pe plajă la Mamaia. Protecția Consumatorului spune că e...
ilie bolojan consultari primari crop foto guvernul romaniei
4
Guvernul ia în calcul creșterea cu 70% a taxelor locale. Ce alte măsuri sunt prevăzute...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
5
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
OUT de la FCSB! Gigi Becali a confirmat că l-a lăsat la o rivală: "Care-i problema?"
Digi Sport
OUT de la FCSB! Gigi Becali a confirmat că l-a lăsat la o rivală: "Care-i problema?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Prima zi a funeraliilor de stat organizate in onoarea fostului presedinte Ion Iliescu, la Palatul Cotroceni, 6 august 2025
Românii își iau rămas bun de la primul președinte post-decembrist...
Ion Iliescu
„Un bolșevic pentru toate anotimpurile: Paradoxul lui Ion Iliescu al...
MCZoYXNoPTgyODNiYWVhMzM2YjI2ZWQ1NzI3MzMwNThhZjAxMTNj.thumb
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra...
Donald Trump / Vladimir Putin
Donald Trump a hotărât când se va întâlni cu Vladimir Putin. Ce spune...
Ultimele știri
Copernicus: Iulie 2025 este a treia cea mai caldă lună iulie din istoria măsurătorilor
Atac cibernetic la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia 2025: Hackerii au piratat datele personale ale participanților
Un peşte scăpat de o pasăre de pradă pe o linie de înaltă tensiune a provocat un incendiu în Canada. „A vrut să încerce peşte gătit”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pitesti
Experimentul terorii în comunism: victime transformate în călăi. Deținuții erau bătuți "până când sărea carnea în tavan"
pavelescu dragnea
Fundaţia Corneliu Coposu după alianța PNŢCD-PSD: PSD, continuatorul PCR. Seniorul politicii româneşti se răsuceşte în mormânt!
mircea parvu
L-a cunoscut pe Coposu. Mărturiile unui supraviețuitor al închisorilor comuniste
aurelian pavelescu2
Scandal, după ce șeful PNȚCD a spus că Maniu, Coposu și Rațiu ar fi sprijinit mitingul PSD
coposu1
Testamentul politic al lui Corneliu Coposu, prezentat public după 23 de ani de la moartea Seniorului
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce Elena Ceaușescu nu a suportat-o niciodată pe Nina Iliescu. Rivalitatea ascunsă dintre cele două
Cancan
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Dezvăluiri incredibile despre asasinul din Peretu! Vecinul lui Florin ”Bufică” rupe tăcerea: ”Era doar o...
Adevărul
1.000 de oameni ar putea fi trimiși în spațiu, într-o cutie de metal, pentru 250 de ani. „Nu se va mai...
Playtech
Vestea tristă a zilei! Nina Iliescu a cedat chiar înainte de înmormântarea fostului preşedinte. Era de...
Digi FM
Ce avere a lăsat Ion Iliescu și cine moștenește totul. Fostul președinte beneficia de o pensie de lux 
Digi Sport
Ianis Hagi, propus la multiplă campioană din Germania! Clubul din Bundesliga a dat răspunsul
Pro FM
Boala de care suferă Mădălina Ghenea, la 38 de ani. Afecțiunea este adesea nediagnosticată: „Mă simt extrem...
Film Now
Nicole Kidman, după ce s-a reunit cu Sandra Bullock la filmări: "O ador, este amuzantă, caldă și iubibilă"
Adevarul
Generalul Voinea, dezvăluire incendiară despre Ion Iliescu: „Era anchetat penal în decembrie 1989, dar îl...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
6 august, sărbătoare cu cruce roșie. Ce înseamnă Schimbarea la Față a Domnului
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Lupta violentă dintre un rechin-ciocan și o pisică de mare, filmată lângă țărmul Floridei. Momentul a devenit...
Film Now
Fosta cumnată a lui Liam Neeson, reacție la relația cu Pamela Anderson. Sora ei a murit în 2009, iar actorul...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”