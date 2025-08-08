Live TV

Mesajul Familiei Regale după moartea Rodicăi Coposu. Când va fi înmormântată sora fostului lider ţărănist Corneliu Coposu

steluta coposu, sora lui corneliu coposu
Steluţa Lucia Rodica Coposu a fost sora mai mică a liderului țărănist Corneliu Coposu. Sursă foto: Fundația Corneliu Coposu
Unde își pot lua rămas-bun cei apropiați

Familia Regală a adus un omagiu la trecerea în neființă a Rodicăi Coposu, subliniind, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, rolul esențial pe care aceasta l-a avut, alături de sora sa Flavia, în promovarea moștenirii politice și morale a fratelui lor, fostul lider țărănist Corneliu Coposu.

"Familia Regală a aflat cu profundă tristeţe vestea trecerii la Domnul a doamnei Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora omului de stat Corneliu Coposu. În anul 1995, Regina Ana şi Custodele Coroanei au fost alături de Rodica şi Flavia Coposu la funeraliile fratelui lor. Împreună cu sora ei, Flavia, în anul 1996, Rodica Coposu a pus bazele Fundaţiei Corneliu Coposu, care duce mai departe principiile şi valorile în care marele om politic a crezut întreaga sa viaţă", transmite vineri Familia Regală a României, într-o postare pe Facebook.

Familia Regală a fost legată de surorile Coposu şi a admirat efortul lor de a readuce în memoria societăţii româneşti remarcabila moştenire spirituală, politică şi morală a fratelui lor. Susţinătoare a principiilor şi valorilor Coroanei Române, Rodica Coposu a primit în anul 2009 din partea Regelui Mihai I, odată cu sora sa Flavia, Crucea Casei Regale a României.

În anul 2014, Familia Regală, alături de Flavia şi Rodica Coposu, a comemorat centenarul naşterii lui Corneliu Coposu, la Palatul Elisabeta, un omagiu adus loialitatăţii neclintite a familiei Coposu faţă de Coroana Română şi faţă de contribuţia sa remarcabilă la destinul democratic al României, mai transmite Familia Regală a României.

Unde își pot lua rămas-bun cei apropiați

Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a fostului lider ţărănist Corneliu Coposu şi preşedinta Fundaţiei care îi poartă numele, a încetat din viaţă joi dimineaţă. Anunţul a fost făcut de Ion-Andrei Gherasim, preşedintele executiv al Fundaţiei Corneliu Coposu, printr-o postare publică.

"Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunţ că în dimineaţa aceasta doamna preşedinte a Fundaţiei Corneliu Coposu, sora cea mai mică a Seniorului şi ultima pe linie directă din greu încercata familie Coposu, Steluţa Lucia Rodica Coposu, a urcat la Cer să-i întâlnească pe toţi cei dragi ai săi", se arată în mesaj.

Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 9 august, de la ora 11.00, la Capela "Sfânta Tereza" din Cimitirul Bellu Catolic, urmată de înhumarea sa, la Cimitirul ”Șerban Vodă”( Bellu Ortodox), unde se află mormântul familiei. 

Născută la 26 septembrie 1932, în comuna Bobota, judeţul Sălaj, Steluţa Coposu a urmat studii liceale şi universitare în Bucureşti, absolvind Institutul Politehnic în 1956. A lucrat peste trei decenii la Institutul de Studii şi Proiectări Energetice din Capitală. După moartea fratelui său, Corneliu Coposu, a contribuit decisiv la înfiinţarea Fundaţiei ce poartă numele acestuia, în anul 1996.

