Președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori la monumentul lui Corneliu Coposu: „Principiile nu sunt negociabile"

Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori în semn de omagiu la monumentul omului politic Corneliu Coposu. Dan a declarat că „În cei 17 ani petrecuți în temnițele comuniste, Seniorul și-a păstrat valorile și a rămas fidel idealurilor de integritate, verticalitate și moralitate politică.”

Președintele țării a transmis într-o postare pe rețele sociale că „moștenirea Seniorului este mai actuală decât oricând”.

„În urmă cu trei decenii, trecea la cele veșnice marele om politic Corneliu Coposu. În semn de omagiu, am depus astăzi o coroană de flori la Monumentul care păstrează vie amintirea Seniorului.
Corneliu Coposu a fost un apărător neclintit al democrației și a luptat pentru libertate și dreptate, într-o perioadă sumbră a istoriei noastre, când cei care rosteau adevărul erau pedepsiți, încarcerați, torturați și condamnați la moarte.”

Nicușor Dan a adăugat: „În cei 17 ani petrecuți în temnițele comuniste, Seniorul și-a păstrat valorile și a rămas fidel idealurilor de integritate, verticalitate și moralitate politică.
Prin exemplul personal, Corneliu Coposu a demonstrat că demnitatea și credința în democrație pot supraviețui chiar și celor mai întunecate regimuri.
După căderea comunismului, a reintrat în viața publică, devenind simbolul unei alternative autentic democratice și al unui mod etic de a face politică, cu profund respect față de oameni.
Corneliu Coposu rămâne una dintre cele mai luminoase și puternice figuri ale istoriei noastre recente, un exemplu de curaj, decență și loialitate față de România.
Moștenirea Seniorului este, astăzi, mai actuală decât oricând. Principiile nu sunt negociabile, iar libertatea și democrația nu pot fi considerate drept câștigate pentru totdeauna.
Avem datoria să le apărăm în fiecare zi, cu hotărâre și responsabilitate.”

