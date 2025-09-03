Președintele Nicușor Dan a decorat-o post mortem pe sora lui Corneliu Coposu

Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri un decret de decorare post-mortem a Steluței Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider țărănist Corneliu Coposu, care a încetat din viață în urmă cu aproape o lună.

„În semn de omagiu pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării memoriei victimelor regimului comunist, precum și pentru contribuția deosebită la consolidarea valorilor democratice și la cultivarea spiritului civic în rândul tinerei generații, Președintele Nicușor Dan a conferit post-mortem Ordinul Național «Serviciul Credincios» în grad de Cavaler doamnei Steluța Lucia Rodica Coposu”, se arată într-un comunicat al Adminstrației Prezidențiale.

Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a fostului lider ţărănist Corneliu Coposu şi preşedinta fundaţiei care îi poartă numele, a încetat din viaţă pe 7 august, a anunţat Fundaţia Corneliu Coposu.

Născută la 26 septembrie 1932, în comuna Bobota, judeţul Sălaj, Steluţa Coposu a urmat studii liceale şi universitare în Bucureşti, absolvind Institutul Politehnic în 1956. A lucrat peste trei decenii la Institutul de Studii şi Proiectări Energetice din Capitală.

După moartea fratelui său, Corneliu Coposu, a contribuit decisiv la înfiinţarea Fundaţiei ce poartă numele acestuia, în anul 1996.

În anul 2009, alături de sora sa, Flavia Bălescu-Coposu, a fost decorată de Majestatea Sa Regele Mihai I al României cu Crucea Casei Regale a României, pentru întreaga sa activitate civică şi devotamentul faţă de memoria fratelui lor.

