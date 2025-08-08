Live TV

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului îi cere lui Nicușor Dan să o decoreze post-mortem pe Rodica Coposu

Data publicării:
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc IICCMER
IICMER. Foto: INQUAM Photos/ George Călin

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) va transmite luni, 11 august, către Președinția României, o solicitare oficială ca Rodica Coposu, sora fostului lider ţărănist Corneliu Coposu, victimă a totalitarismului comunist, să fie decorată post-mortem.

Prin această inițiativă, instituția a anunțat că își exprimă ,,respectul și recunoașterea pentru contribuția remarcabilă a doamnei Coposu în păstrarea și promovarea memoriei victimelor regimului comunist, precum și pentru implicarea sa în lupta pentru dreptate și demnitate’’.

În acest context, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului îi transmite președintelui României, Nicușor Dan, rugămintea ,,de a analiza posibilitatea de a conferi doamnei Steluța Lucia Rodica Coposu o decorație post-mortem, ca semn de recunoaștere a meritelor sale și a contribuției la consolidarea valorilor democratice, precum și ca o formă de reparație morală pentru sacrificiile și suferințele susținătorilor valorilor democratice, așa cum a fost și Corneliu Coposu, în perioada regimului ilegitim și criminal comunist’’.

,,Este o expresie a valorilor în care Institutul crede și o formă de respect pentru sacrificiile și suferințele susținătorilor libertății și dreptății, precum și o recunoaștere a rolului deosebit pe care familia Coposu l-a avut în lupta pentru libertate și democrație. Considerăm că acest demers reprezintă o datorie morală și, totodată, un pas important în procesul de consolidare a memoriei naționale, în spiritul valorilor democratice și al respectului pentru cei care au suferit pentru libertate. Intenționăm ca, prin astfel acțiuni, să continuăm misiunea de a păstra vie memoria victimelor comunismului și de a prezenta publicului larg adevărul istoric’’, a declarat prof.univ.dr. Florin-Daniel Șandru, președinte executiv al IICCMER.

Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a fostului lider ţărănist Corneliu Coposu şi preşedinta fundaţiei care îi poartă numele, a încetat din viaţă joi dimineaţă. 

În anul 2009, alături de sora sa, Flavia Bălescu-Coposu, a fost decorată de Majestatea Sa Regele Mihai I al României cu Crucea Casei Regale a României, pentru întreaga sa activitate civică şi devotamentul faţă de memoria fratelui lor.

Editor : C.A.

