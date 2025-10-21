Accident grav în luni seară în Craiova. Trei persoane au ajuns la spital în urma unui carambol cu cinci mașini pe un bulevard circulat din oraș.

Trei dintre cele cinci mașini implicate au fost distruse complet.

Din primele informații, doi dintre șoferi s-ar fi întrecut la semafor, iar unul dintre ei ar fi pierdut controlul volanului.

Martorii spun că cei doi aveau viteză foarte mare. O mașină condusă de o șoferiță ar fi fost lovită din plin. Polițiștii fac acum cercetări.

Editor : Liviu Cojan