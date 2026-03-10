Live TV

Achiziția de blindate Cobra II: Consiliul Concurenței analizează intenția Otokar de a prelua Automecanica SA

Data publicării:
vehicul blindat usor cobra II
Vehicul blindat ușor COBRA II. Foto: Otokar
Din articol
Miza intenției Otokar de a prelua Automecanica

Consiliul Concurenței a anunțat marți, 10 martie, că analizează tranzacția prin care compania turcă Otokar intenționează să preia Automecanica SA. Digi24.ro a relatat pe larg, aici și aici, despre controversa generată de trecutul acționarilor companiei Automecanica SA, în condițiile în care cele două companii sunt implicate în contractul pentru achiziția de vehicule blindate ușoare Cobra II.

„În conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, această tranzacție trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”, a transmis marți, 10 martie, Consiliul Concurenței prin intermediul unui comunicat de presă.

Miza intenției Otokar de a prelua Automecanica

Cele două companii sunt implicate în contractul de 4,26 de miliarde de lei pentru furnizarea către Armata Română a peste 1.000 de autovehicule blindate Cobra II. 

Contractul a fost câștigat de compania turcă Otokar, însă una dintre condițiile puse de Romtehnica (compania națională prin intermediul căreia MApN a derulat achiziția) în cadrul licitației a fost ca majoritatea blindatelor să fie realizate pe o platformă industrială din România. S-a ajuns, astfel, la parteneriatul Otokar cu Automecanica SA.

Automecanica SA a fost preluată în noiembrie 2023 de Andrei Scobioală, pe de-o parte, și, pe de altă parte, de o companie înființată de Serghei Glinka;

Și Andrei Scobioală, dar și Serghei Glinka, au fost implicați în companii care au activat în Federația Rusă, potrivit informațiilor Digi24.ro. 

În prezent, Otokar plănuiește achiziția a peste 96% din acțiunile Automecanica SA, în timp ce Ministerul Apărării cere despăgubiri din partea companiei turce pentru întârzieri înregistrate în „procesul local de producție”.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
profgaze rusia europa vladimir putin
4
Putin spune că Rusia poate furniza din nou petrol și gaze Europei, dar cere ceva în schimb
camera deputatilor in sedinta
5
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc...
Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
Digi Sport
Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vehicule cobra 2 in garaj
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contract
vehicul blindat usor cobra II
MApN și Otokar își pasează responsabilitatea, după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contractul pentru Cobra II
vehicul blindat usor cobra II
Turcia a început asamblarea blindatelor ușoare COBRA II pentru România. Când vor intra în dotarea armatei noastre
Cobra 2
Otokar a confirmat vânzarea a 1.059 de vehicule blindate Cobra II către România. De ce majoritatea blindatelor se vor fabrica la noi
Durmazlar-Panorama_DCi4NtzXoAECcix
După autobuzele Otokar, Bucureştiul ar putea avea şi tramvaie turceşti
Recomandările redacţiei
ilie bolojan guvern
DOCUMENT Guvernul a publicat proiectul bugetului pentru 2026. Cum se...
mojtaba khamenei
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Discurs al Ursulei von der...
autostrada a1 bucurești pitești
Circulația pe tronsonul 4 al Autostrăzii Sibiu-Pitești ar putea fi...
Military Drone Systems Demonstration In Zielonka Training Grounds, Poland - 19 Feb 2026
Primul scut anti-drone din Europa. Ce este sistemul polonez SAN și...
Ultimele știri
Numărul moldovenilor care vor unirea cu România a ajuns la cel mai ridicat nivel după declarațiile Maiei Sandu (sondaj)
Simulările Evaluării Naționale și Bacalaureatului, în pericol: 73.000 de profesori refuză să participe. Reacția ministrului Educației
CSM reclamă lipsa de personal: e nevoie de 850 de judecători. Mesaj pentru Guvern: „Nu pensiile blochează justiţia”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul săptămânii. Berbecii se confruntă cu secrete care ies la iveală, Leii își revizuiesc planurile...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia...
Fanatik.ro
Decizie de ultimă oră! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat din nou! Derby-ul Rapid – Dinamo a suferit și el...
editiadedimineata.ro
Hackerii ruși sparg conturile de WhatsApp și Signal ale oficialilor și jurnaliștilor, avertizează Olanda
Fanatik.ro
Ronald Gavril, mesaj special pentru Anamaria Prodan. Cum îi spune după 2 ani de relație 
Adevărul
Cum s-au separat interesele SUA și ale Israelului în conflictul din Iran. Explicațiile profesorului Radu Carp
Playtech
Ţara europeană care îţi dă bani dacă nu foloseşti maşina personală. Primeşti 25.000 de euro de la stat
Digi FM
Kylie Minogue are 57 de ani, dar nu pare că a trecut de 30. Tonică, șic și misterioasă, la Paris
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu știam cât e de scurtă sau de transparentă!" Eugenie Bouchard a apărut la un eveniment cu o rochie pe care...
Pro FM
Giulia Anghelescu, sinceră despre intervențiile estetice: „Multă lume mă întreabă ce mi-am făcut la față”
Film Now
Margot Robbie și-a schimbat complet look-ul. Actrița este de nerecunoscut cu un bob scurt și breton
Adevarul
Misterele unuia dintre cele mai controversate evenimente ale secolului XX. Moartea lui Kennedy, încă o...
Newsweek
900.000 pensionari rămân fără 600 lei la pensie. Alți 1.350.000 pensionari pierd 200 lei. Cum s-a luat decizia
Digi FM
„Nu înțelegem ce s-a întâmplat”. Tragedie fără margini într-o familie, după ce o mamă și-a ucis copiii și s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026