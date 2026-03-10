Achiziția de blindate Cobra II: Consiliul Concurenței analizează intenția Otokar de a prelua Automecanica SA

Consiliul Concurenței a anunțat marți, 10 martie, că analizează tranzacția prin care compania turcă Otokar intenționează să preia Automecanica SA. Digi24.ro a relatat pe larg, aici și aici, despre controversa generată de trecutul acționarilor companiei Automecanica SA, în condițiile în care cele două companii sunt implicate în contractul pentru achiziția de vehicule blindate ușoare Cobra II.

„În conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, această tranzacție trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”, a transmis marți, 10 martie, Consiliul Concurenței prin intermediul unui comunicat de presă.

Miza intenției Otokar de a prelua Automecanica

Cele două companii sunt implicate în contractul de 4,26 de miliarde de lei pentru furnizarea către Armata Română a peste 1.000 de autovehicule blindate Cobra II.

Contractul a fost câștigat de compania turcă Otokar, însă una dintre condițiile puse de Romtehnica (compania națională prin intermediul căreia MApN a derulat achiziția) în cadrul licitației a fost ca majoritatea blindatelor să fie realizate pe o platformă industrială din România. S-a ajuns, astfel, la parteneriatul Otokar cu Automecanica SA.

Automecanica SA a fost preluată în noiembrie 2023 de Andrei Scobioală, pe de-o parte, și, pe de altă parte, de o companie înființată de Serghei Glinka;

Și Andrei Scobioală, dar și Serghei Glinka, au fost implicați în companii care au activat în Federația Rusă, potrivit informațiilor Digi24.ro.

Detalii pot fi citite aici: MApN și Otokar își pasează responsabilitatea, după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contractul pentru Cobra II

În prezent, Otokar plănuiește achiziția a peste 96% din acțiunile Automecanica SA, în timp ce Ministerul Apărării cere despăgubiri din partea companiei turce pentru întârzieri înregistrate în „procesul local de producție”.

Detalii pot fi citite aici: Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contract

Editor : M.G.