Podul Prieteniei va fi închis joi timp de cinci ore pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii

Podul Giurgiu-Ruse va fi închis traficului în data de 12 martie, între orele 10:00 şi 15:00, din cauza reparaţiilor de urgenţă la suprafaţa drumului, a anunţat marţi Agenţia pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria, care a precizat că lucrările vor fi efectuate pe acea bandă a podului la care nu au fost efectuate reparaţii majore, transmite BTA.

Secţiunea bulgară a Podului Giurgiu-Ruse, lungă de 1.057 de metri, este supusă unor reparaţii majore, în etape, începând cu data de 10 iunie 2024. În prezent, se lucrează la ultima secţiune, cu o lungime de 320 de metri, a benzii de circulaţie dinspre România către Bulgaria.

Din cauza traficului intens, pavajul vechi şi nereparat a fost compromis, iar acum se desfăşoară lucrări pentru a asigura siguranţa traficului. Se preconizează că aceasta va fi ultima reparaţie de urgenţă, banda spre Bulgaria urmând să fie finalizată în prima săptămână a lunii aprilie, iar tot traficul va fi deviat pe noua bandă, a precizat Agenţia pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria.

Pe perioada restricţiilor de joi, şoferii vor putea pot utiliza drumul I-1 Sofia - Vidin şi Podul Vidin-Calafat ca rută alternativă pentru a trece în România. O altă rută ocolitoare posibilă este prin drumul I-7 Silistra-Şumen, de la intersecţia cu autostrada Hemus până la punctul de trecere a frontierei Silistra.

De asemenea, şoferii de camion vor putea folosi parcările şi spaţiile de odihnă din regiunile Ruse, Veliko Târnovo, Iambol şi Haskovo.

