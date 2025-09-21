Este alertă în mai multe localități de lângă Craiova, din cauza unui urs. Animalul sălbatic este observat frecvent de o săptâmână încoace, în curți sau pe dealuri. Oamenii se tem că le-ar putea ieși în cale ziua în amiaza mare sau că cei mici, care se joacă în zonă, ar putea să cadă victime animalului extrem de periculos, arată Digi24.

Ursul a fost observat în trei localități doljene, aflate la mai puțin de 10 kilometri de reședința de județ, Craiova.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care animalul respectiv a distrus un gard și a pătruns într-o gospodărie din localitatea Brădești. Câteva zile mai târziu, sălbăticiunea a fost văzută în alte două localități. Oamenii au fost avertizați de pericol prin RO-Alert.

„Ursul a fost văzut chiar în această zonă, în Podari, de câțiva localnici. A trecut acest deal și a ajuns în localitatea vecină, în Bucovăț”, a povestit o femeie.

Autoritățile locale confirmă pericolul.

„După mesajul RO-Alert, vă dați seama, cetățenii au aflat, sunt puțin panicați, pentru că nu toată ziua te întâlnești cu un urs. De fapt, nu cred că s-a întâmplat niciodată în istorie aici. În principiu, credem că este vorba despre același urs”, a declarat Aurel Gheorghiță, primarul localității Podari.

„Cetățenii nu sunt obișnuiți cu astfel de apariții - a unui urs în zonă. Nici nu putem, cu certitudine, să vă spunem din ce motiv s-a întâmplat treaba asta, adică să vină din zona munte, de la Vâlcea, să coboare în zona noastră, de șes, aici”, spune Doru Iorgu, reprezentant Ocolul Silvic.

Grup de lucru operativ în Doj. Apelul prefectului

„În contextul noii apariţii a ursului pe raza judeţului Dolj, prefectul judeţului Dolj, Dan Diaconu, a convocat, în cursul acestei zile, o şedinţă de lucru cu reprezentanţii instituţiilor cu atribuţii în gestionarea unor astfel de situaţii. Prefectul judeţului a cerut ca fiecare structură responsabilă să fie pregătită în orice moment pentru intervenţie, solicitând totodată clarificări privind delimitările fondurilor funciare şi responsabilităţile directe ce revin fiecărei instituţii”, a transmis, duminică, Prefectura Dolj, într-un comunicat de presă.

Sursa citată a rpecizat că, pentru o coordonare rapidă şi eficientă, a fost constituit un grup de lucru operativ, format din reprezentanţi ai AJVPS Dolj, Gărzii Forestiere, Direcţiei Silvice, IPJ Dolj, IJJ Dolj, DSV Dolj, ISU Dolj şi ai Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj.

„În vederea unei informări corecte şi imediate la nivel local, astăzi (n.r. duminică) va fi transmis un mesaj către toţi primarii, viceprimarii şi secretarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, prin care se atrage atenţia asupra reapariţiei ursului şi se solicită mobilizarea, la nevoie, a echipelor de intervenţie”, au mai transmis oficialii Prefecturii Dolj.

Localnicii recunosc că le e o teamă teribilă de animalul venit de la munte.

Nu a existat așa ceva aici. Se poate orice... poate pe stradă întâlnește copii sau bătrâni care nu pot să alerge. (...) A venit de foame. De asta. Caută hrană

Luni dimineaţă, toţi primarii din Dolj vor primi prin corespondenţă electronică procedura detaliată ce trebuie aplicată în asemenea cazuri, având în vedere că, potrivit OUG nr. 81/2021, aceştia deţin calitatea de conducători ai echipelor locale de intervenţie. Dacă va fi găsit, ursul va fi tranchilizant și relocat în zona de munte.

La începutul lunii iulie, un motociclist a fost ucis de o ursoaică, pe Transfăgărășan, în zona pasajului Vidraru. Bărbatul făcea parte dintr-un grup de turiști care s-au oprit pe marginea drumului, moment în care animalul a apărut și l-a atacat pe unul dintre ei, târându-l printr-o zonă abruptă.

Editor : C.A.