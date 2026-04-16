Video Alertă în Mureș: Emil Gânj, care și-ar fi ucis și apoi incendiat iubita, ar fi fost văzut din nou. El este căutat de peste nouă luni
Polițiști și jandarmi desfășoară, joi, căutări ample în județul Mureș, după ce un localnic a sunat la numărul de urgență 112 și a spus că l-ar fi văzut pe Emil Gânj, criminalul căutat de mai bine de nouă luni pentru că și-ar fi ucis și incendiat iubita.
Emil Gânj este căutat de zeci de polițiști și jandarmi în localitatea Senereuș, situată la aproximativ 30 de km de Târgu Mureș.
Potrivit primelor informații, o persoană din localitate ar fi apelat numărul de urgență 112 și ar fi anunțat că a văzut un individ despre care crede că ar putea fi Emil Gânj. Polițiștii desfășoară verificări în zonă pentru a confirma sau infirma aceste informații.
Emil Gânj este căutat de autorități de mai bine de nouă luni, iar de la momentul în care acesta a fost dat în urmărire au existat mai multe apeluri la 112 în care diverse persoane au susținut că l-ar fi văzut în diferite zone. Cu toate acestea, niciuna dintre aceste sesizări nu a dus până în prezent la prinderea acestuia.
Autoritățile au mobilizat efective importante pentru verificare și fac apel la populație să ofere informații relevante care ar putea duce la prinderea acestuia.