Video Oana Gheorghiu: „Punem capăt privilegiilor băieților deștepți”. Reforma companiilor de stat vizează închideri, fuziuni și restructurări

oana gheorghiu
oana Ghoerghiu, vicepremier. Foto: gov.ro
Cele 6 direcții de acțiune: de la investiții la închideri

Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat, după ședința de Guvern, primul bilanț structurat al reformei companiilor de stat, un domeniu despre care, spune ea, „s-a vorbit mult, dar s-a făcut foarte puțin”. Oficialul susține că România are peste 1.500 de companii de stat, multe dintre ele cu pierderi istorice cumulate de aproximativ 14 miliarde de lei.

„Cred că din acești bani am fi putut construi 3, 4 sau chiar 5 spitale regionale. A sosit momentul să punem capăt risipei și ineficienței”, a declarat vicepremierul.

Potrivit datelor prezentate, analiza s-a concentrat pe un portofoliu pilot de 22 de companii de stat. Acestea au acumulat datorii bugetare de aproximativ 4,2 miliarde de lei și pierderi nete de circa 1,12 miliarde de lei într-un singur an.

Vicepremierul a descris aceste companii drept „adevărate găuri negre pentru economia României”, subliniind că menținerea situației actuale generează costuri directe pentru contribuabili.

Printre companiile cu cele mai mari datorii se numără:

  • CFR Marfă
  • SNCFR
  • Romaero

În cazul SNCFR, vicepremierul a afirmat explicit că societatea „trebuie lichidată”.

Oana Gheorghiu a explicat că reforma nu înseamnă doar schimbări de management, ci o regândire completă a rolului statului ca acționar.

„Statul trebuie să știe clar ce companii deține, de ce le deține și ce decizii trebuie luate. A trata totul la fel înseamnă, de fapt, a nu decide nimic”, a spus ea.

Analiza a fost realizată cu sprijinul Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, în cadrul reformei incluse în PNRR privind guvernanța corporativă a întreprinderilor de stat.

Cele 6 direcții de acțiune: de la investiții la închideri

Guvernul propune o clasificare clară a companiilor și măsuri diferite pentru fiecare categorie:

1. Infrastructură critică
Companii precum ELCEN, Oil Terminal și CFR SA vor primi investiții și reforme de guvernanță.

2. Decizie strategică
Societăți precum Avioane Craiova sau Romaero necesită decizii interministeriale privind viitorul lor.

3. Transformare pe model european
CNCIR ar urma să devină un organism competitiv, după modele europene.

4. Redresare operațională
Companii precum CFR Călători, Metrorex și TAROM vor intra într-un proces de restructurare, posibil cu sprijin european.

5. Fuziuni și absorbții
Exemple: Telecomunicații CFR sau Tipografica Filaret.

6. Ieșire din portofoliu (lichidare)
Mai multe companii vor fi închise controlat, printre care CFR Marfă și Petrotrans.

Vicepremierul a oferit și un exemplu care ilustrează blocajele sistemului: compania Petrotrans.

„Este o companie aflată în faliment din 2007, iar noi suntem în 2026”, a subliniat Gheorghiu, sugerând lipsa totală de decizie din partea statului în ultimele decenii.

Analiza prezentată în Guvern va fi transformată într-un memorandum care urmează să fie discutat săptămâna viitoare. Executivul trebuie să decidă concret ce companii vor fi salvate, restructurate sau închise.

„Nu mai putem amâna. Reforma înseamnă decizii clare: ce facem, cine face și până când”, a conchis vicepremierul.

