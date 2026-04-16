Avertismentul Suediei: În orice moment, Rusia poate ocupa o insulă pentru a testa NATO

Suedia se pregătește pentru eventualitatea ca Rusia să pună la încercare NATO prin ocuparea unei insule din Marea Baltică în orice moment, a declarat șeful armatei suedeze, potrivit The Times. Michael Claesson, șeful apărării suedeze, a spus că Kremlinul ar putea lansa mâine un atac de mică amploare pe mare, dacă ar dori acest lucru, ca tactică pentru a încerca să expună diviziunile din cadrul alianței, în contextul în care președintele Trump amenință să-și abandoneze partenerii europeni.

Până acum, majoritatea scenariilor discutate public cu privire la un atac rus asupra teritoriului NATO s-au concentrat pe o acaparare de teritoriu în apropierea flancului estic. Cu toate acestea, strategii europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați de potențialul de escaladare a conflictului pe mare, în special în Marea Baltică.

Forțele armate ruse au început să escorteze periodic „flote fantomă” comerciale prin regiune, iar navele lor de război ar fi țintit navele militare ale cel puțin unui stat membru NATO.

Claesson a declarat pentru The Times în timp ce participa la o întâlnire la Londra: „ Cred că este important să subliniem că trebuie să fim în alertă maximă și că trebuie să descurajăm Rusia de la acest gen de aventură prin prezența noastră în zone de interes din nord și, bineînțeles, în Marea Baltică.”

Exercițiile militare au simulat adesea debarcări rusești pe unele dintre insulele mai mari și mai utile din punct de vedere strategic, precum Gotland din Suedia, Bornholm din Danemarca sau Hiiumaa și Saaremaa din Estonia.

În septembrie, forțele armate suedeze și Agenția Suedeză pentru Apărare Civilă și Reziliență au publicat un raport care includea un scenariu în care Rusia ar putea încerca o ocupație fulgerătoare, amfibie sau aeriană, a insulei Gotland prin „surpriză sau înșelăciune”.

Cu toate acestea, Claesson a remarcat că există zeci de mii de alte insule, mai puțin cunoscute, care ar putea constitui o țintă tentantă.

„Avem aproximativ 400.000 de insule în Marea Baltică, așa că este doar o chestiune de alegere [din partea Rusiei]”, a spus el. „Cred că poți atinge obiectivul de a încerca să provoci alianța prin a te poziționa pe aproape orice. Nu trebuie să fie deloc extins, ci mai degrabă să faci o declarație și să aștepți să vezi ce s-ar putea întâmpla din punct de vedere politic.”

Un raport recent al Serviciului de Informații și Securitate Militară al Suediei a subliniat că amenințarea din partea Rusiei va continua să crească în următorii ani și că Kremlinul va continua probabil să-și consolideze capacitățile militare în vecinătatea Suediei.

Documentul a concluzionat că Rusia ar putea deja să lanseze un atac limitat în vecinătatea imediată a Suediei, dacă ar alege să o facă. În cinci ani, se arată în raport, Moscova ar fi capabilă „să lanseze un atac armat cu scopul de a prelua controlul asupra unor zone întinse de teritoriu și, ulterior, de a-și asigura supremația navală și aeriană”.

Claesson a afirmat că încheierea conflictului din Ucraina i-ar oferi Rusiei posibilitatea de a-și regrupa și realoca resursele pe flancul estic al NATO pentru o potențială operațiune militară.

„De asemenea, nu exclud posibilitatea ca aceștia să se pregătească pentru un anumit tip de confruntare militară cu scopul de a restabili efectiv o formă de extindere geopolitică care să amintească de vechiul imperiu rus, poate chiar de Uniunea Sovietică”, a spus el.

Marea Baltică a fost deja scena unor ciocniri între Suedia și Rusia. Cu câteva săptămâni în urmă, o dronă rusă a fost doborâtă în timp ce se apropia de portavionul francez Charles de Gaulle, în timp ce acesta era andocat în portul Malmo.

În timp ce Rusia a început să-și echipeze navele din flota fantomă cu personal de securitate și a sporit escortele din partea avioanelor militare și a fregatelor, Suedia a început să-și intensifice prezența pe mare și să-și demonstreze disponibilitatea.

În ultimele șase săptămâni, paza de coastă suedeză a abordat trei nave suspectate că aparțin flotei fantomă ruse.

Mass-media rusă a denunțat acest lucru ca fiind „comportament pirat”, dar pentru Claesson aceasta face parte dintr-o ambiție de a menține ordinea și legea pe mare, dar și de a evita potențiale dezastre naturale.

„Desigur, este o ambiție de a menține ordinea și legea și pe mare”, a spus el. „Operarea sub pavilion fals, operarea navelor care sunt slab navigabile și cu o navigabilitate precară reprezintă un risc major pentru mediul din Marea Baltică.”

Traficul în Marea Baltică, o mare relativ îngustă, a crescut considerabil de la începutul războiului din Ucraina, deoarece apele sale au devenit principala rută a Rusiei pentru exportul de petrol și gaze către lume, ocolind sancțiunile prin utilizarea unei flote fantomă, compusă în mare parte din nave vechi, prost întreținute și subasigurate, care operează adesea sub pavilioane false.

Un raport recent al Asociației Daneze de Transport Maritim a evidențiat faptul că transportul de petrol în Strâmtoarea Öresund și în Strâmtoarea Great Belt, porțile de acces către Marea Baltică, a crescut cu 58% între 2021 și anul trecut. În prima jumătate a anului trecut, un total de 4,9 milioane de barili de petrol au fost transportați zilnic pe ambele rute, la fel de mult ca prin Canalul Suez.

Între timp, conflictul din Orientul Mijlociu și închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran au adus beneficii considerabile Rusiei, deoarece aceasta a reușit să-și umple trezoreria de război datorită prețurilor mai mari la petrol și ridicării parțiale a sancțiunilor americane, dar a și distras atenția Occidentului de la Ucraina.

Claesson a afirmat că merită să ne gândim la modul în care încep războaiele mondiale, având în vedere că unele analize sugerează că planeta se află deja în primele stadii ale unui fel de al treilea război mondial.

„De obicei, istoria se scrie în retrospectivă, dar pot remarca că, într-o perioadă de timp relativ scurtă, am avut două conflicte deschise în două părți ale lumii, cu implicații globale”, a spus el.

Cu toate acestea, pe măsură ce calotele de gheață se topesc la capătul lumii, Arctica ar putea deveni teatrul următorului conflict global, întrucât marile puteri își îndreaptă din ce în ce mai mult atenția asupra regiunii, sperând să beneficieze de noi rute maritime și resurse naturale.

Suedia, cel mai recent membru al NATO, va prelua comanda unei noi forțe terestre a alianței, cu baza în Laponia finlandeză și însărcinată cu consolidarea forței de descurajare în Extremul Nord. În februarie și luna trecută, avioane de luptă suedeze au fost trimise să patruleze spațiul aerian deasupra Islandei, care face parte din NATO, dar nu dispune de o forță aeriană proprie.

Claesson a afirmat că climatul aspru al Arcticii este extrem de solicitant pentru operațiunile militare și că NATO trebuie să-și îmbunătățească în continuare capacitatea de a lupta în astfel de condiții extreme.

„Cred că, în general, cu câteva excepții, trebuie să ne intensificăm eforturile de dezvoltare în ceea ce privește capacitatea noastră de a acționa în Arctica”, a spus el. „Este clar că anumite țări, precum țările nordice și Canada, dispun de o serie de capacități, dar din perspectiva NATO, trebuie să continuăm dezvoltarea.”

