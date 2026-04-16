Live TV

Nicușor Dan va participa la conferința organizată de Macron și Starmer pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz (surse)

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan și Emmanuel Macron. Foto: Profimedia Images

Președintele României, va participa, vineri, la conferința organizată de către președintele francez, Macron și premierul Britanic, Starmer în care se va discuta despre efortul pe care urmează să-l facă țările europene pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, spun surse Digi24.r0

Potrivit informațiilor digi24.ro, liderul român se va alătura conferinței de la distanță, prin legătură video, la fel cum vor face și ceilalți oficiali participanți la discuție, cu excepția organizatorilor, Macron și Starmer. 

Amintim, președintele s-a implicat și anterior în găsirea de soluții pentru rezolvarea situației create din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. 

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat încă pe 20 martie că România se alătură declaraţiei Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Olandei şi Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertăţii de navigaţie.

Mișcarea venea în urma efectelor pe care țara noastră le resimte în plan energetic după izbucnirea războiului din Iran. „Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale.

Efectele sunt resimțite și în România, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea prețurilor la un nivel suportabil pentru populație. România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, a transmis Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Anterior acestui moment, președintele a susținut la finalul reuniunii Consiliului European că la nivelul UE se caută soluții pentru reducerea prețurilor la energie. „Comisia a fost deschisă la mecanisme care să reducă prețul energiei, fie prin plafonarea prețului gazului, fie prin amânarea termenelor necesare atingerii țintei de emisii. De asemenea, Comisia Europeană a propus un pachet de 30 de miliarde de euro pentru modernizarea rețelelor și interconectarea între state”, a explicat Nicușor Dan la momentul respectiv.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

