Ambasada Franței, de Ziua Limbii Române: „Ne apropie. Limbile pot fi punţi care unesc culturi şi oameni”

Ambasada Franţei evidențiază, în mesajul transmis de Ziua Limbii Române, similitudinile dintre limbile română şi franceză, dând exemple precum „lumină – lumière”, „libertate – liberté” sau „poem – poème” şi subliniind că astfel de similitudini „ne amintesc că limbile pot fi punţi care unesc culturi şi oameni”.

„De Ziua Limbii Române, celebrăm o limbă care ne apropie. Româna şi franceza au la bază aceeaşi moştenire latină. Sunt două limbi care, de-a lungul secolelor, au evoluat diferit, dar păstrează rădăcina comună. Lumină - lumière; libertate - liberté; poem - poème. Dincolo de diferenţe, aceste cuvinte ne amintesc că limbile pot fi punţi care unesc culturi şi oameni”, se arată în mesajul transmis de Ambasada Franţei la Bucureşti.

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Diplomaţii francezi din România constată „frumuseţea limbii române şi legătura profundă” dintre culturile celor două ţări.

Ziua Limbii Române este celebrată în fiecare an pe 31 august, dată la care, în 1989, Parlamentul de la Chişinău a votat legea care prevedea revenirea în Republica Moldova la limba română şi la grafia latină. Un an mai târziu, în 1990, Republica Moldova stabilea aceeaşi dată pentru sărbătoarea cu numele „Limba Noastră”, care va fi adoptată şi de Parlamentul României în anul 2013, cu numele „Ziua Limbii Române”.

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Editor : A.M.G.