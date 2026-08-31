Ambasada Statelor Unite ale Americii în România a urat „La mulţi ani, limbii române!” printr-un mesaj video emoţionant în care a implicat un asistent AI.

„Astăzi, chiar şi AI-ul renunţă la traducerile elaborate, pentru a aprecia expresivitatea şi frumuseţea limbii române”, se arată în postare.

Tabby, reprezentantă a misiunii SUA în România, a cerut AI să-i traducă în limba română „simt o durere profundă, dulce-amăruie de nostalgia faţă de un loc şi un timp îndepărtate, pline de iubire şi speranţă”. Răspunsul a fost „dor”.

Ea a fost curioasă cum s-ar traduce şi „o stare de armonie absolută şi paşnică cu lumea, căldură reconfortantă, linişte fără grabă şi pace sufletească”? Asistentul AI a rezumat întregul paragraf într-un cuvânt: „tihnă”.

Mirarea lui Tabby a fost: „A rezumat totul în cinci litere?”.

„Un sentiment de afecţiune pură, blândă şi de bunătate care face ca o persoană să fie preţioasă pentru inima ta?” Aici, asistentul AI a fost din nou foarte scurt: „dor”.

„Anumiţi termeni frumoşi există doar în limba română”, este mesajul de final al videoclipului, după ce asistentul AI a refuzat să traducă cele trei cuvinte în engleză.

Ziua Limbii Române este celebrată în fiecare an pe 31 august, dată la care, în 1989, Parlamentul de la Chişinău a votat legea care prevedea revenirea în Republica Moldova la limba română şi la grafia latină. Un an mai târziu, în 1990, Republica Moldova stabilea aceeaşi dată pentru sărbătoarea cu numele „Limba Noastră”, care va fi adoptată şi de Parlamentul României în anul 2013, cu numele „Ziua Limbii Române”.

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Editor : A.M.G.