Ambasadorul Indiei în România a mers cu trenul la Brașov la o conferință, dar s-a stricat locomotiva și a întârziat două ore

Ambasadorul Indiei la București, Manoj Kumar Mohapatra, a întârziat la o conferință organizată la Brașov deoarece a ales să meargă cu trenul. A rămas blocat în apropiere de Sinaia, pentru că locomotiva s-a defectat, iar trenul a ajuns la destinație cu o întârziere de 2 ore și 20 de minute, relatează Bună Ziua Brașov.

S-a întâmplat marți, când Camera de Comerţ şi Industrie Braşov a găzduit o întâlnire între o delegaţie de oameni de afaceri indieni şi reprezentanţi ai oamenilor de afaceri din Braşov.

Oamenii de afaceri indieni, care au mers de la București la Brașov cu mașina, au ajuns la timp.

„Este pentru prima dată când la Braşov ajunge un înalt demnitar al unei ţări asiatice şi nu oricărei ţări asiatice. Vorbim despre India, care are cea mai mare populaţie de pe glob. Ministrul Comerţului şi Industriei ne vizitează astăzi Braşovul. Şi vine împreună cu 23 de firme importante din India, toate pe domeniul IT&C, pe domeniul automotiv, pe domeniu defence, pe domeriul dronelor, deci sunt foarte activi sau îşi propun să devină foarte activi pe piaţa braşoveană pentru aceste domenii enumerate”, a spus Silviu Costea, preşedintele CCI Braşov.

„Îmi doresc ca acesta să fie începutul unei noi ere pentru comerţul dintre cele două ţări. Braşovul are un potential industrial suficient ca să poată colabora de acum cu India în interesul ambelor ţări”, a spus și ambasadorul, după ce a ajuns la eveniment.

Editor : Monica Bonea