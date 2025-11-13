Live TV

ANAF anunţă țintele următoarelor controale: „Selecţia are la bază analize de risc fiscal detaliate”

ANAF. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că va începe, în perioada imediat următoare, o serie de controale fiscale care vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică.

„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă demararea, în perioada imediat următoare, a unei serii de controale fiscale ce vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică. Controalele vor fi efectuate de structurile teritoriale de inspecţie fiscală, prin delegare de competenţă de la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili”, anunţă ANAF.

Scopul acestor acţiuni îl constituie verificarea modului de respectare a prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, evaluarea corectitudinii obligaţiilor declarate şi achitate la bugetul general consolidat, precum şi identificarea şi tratarea riscurilor de neconformare fiscală.

Selecţia contribuabililor incluşi în programul de control are la bază analize de risc fiscal detaliate, realizate de structurile de specialitate ale ANAF, pe baza informaţiilor existente în bazele de date interne şi a aplicaţiilor informatice integrate ale instituţiei.

ANAF subliniază că intensificarea controalelor este parte a strategiei integrate de creştere a conformării fiscale, prin care contribuabilii sunt îndrumaţi în aplicarea corectă a legislaţiei fiscale.

 

