Detalii în exclusivitate: Nereguli grave ies la iveală în cazul elevului mort la școală. Controale extinse la Ambulanță și DSP

Ministrul Sănătății trimite corpul de control pentru verificări la Ambulanță și DSP.

Controale extinse în cazul elevului de 15 ani mort la o școală din județul Bacău. Potrivit surselor Digi24, Ministrul Sănătății trimite corpul de control pentru verificări la Ambulanță și DSP. Nereguli grave ies la iveală în acest caz revoltător. Au fost date zece apeluri la 112, din care 8 în mai puțin de jumătate de oră. Sunt detalii în exclusivitate pentru Digi24, primite de la Serviciul de Telecomunicații Speciale.

În urma informațiilor care tot apar în acest caz grav, din informațiile noastre, ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a decis să extindă verificările la Bacău, astfel că va trimite corpul de control să verifice activitatea Direcției de Sănătate Publică din județ, dar și la Ambulanța din Bacău, relatează Carla Tănasie, jurnalistă Digi24.

Ultimele informații în legătură cu acest caz au venit astăzi din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale, în urma unei solicitări făcute de Digi24, și am aflat că în aproape două ore au fost 10 apeluri la 112.

Primul a fost făcut la 12:30 și semnala că o persoană, acest copil, este în stare de inconștiență, iar în primele 6 minute după primul apel au fost încă patru, lucru care ne arată gravitatea acestei situații.

Ne arată panica de la fața locului, dar și insistența celor din școală care pur și simplu cereau ajutor și vedeau că nu mai vine medicul, iar elevul într-o stare gravă. Primii care l-au resuscitat au fost profesorii. Ultimul apel la 112 a fost la 14:08.

În acest moment nu putem ști clar dacă în momentul în care, dacă medicul ar fi ajuns primul, acest copil putea fi salvat. Însă toată această cronologie ne arată că acest caz a fost gestionat greșit de medicul coordonator de la Ambulanță. Am aflat în aceste zile faptul că acolo au existat minciuni.

Le putem spune așa, pentru că primele comunicări care au venit de acolo au fost că nu exista medic disponibil, și acesta a fost motivul pentru care a fost trimisă o ambulanță cu asistent, ca să aflăm ulterior că de fapt, în stația din ambulanță din Bacău erau atât echipaj cu asistent, cât și echipaj cu medic. Însă medicul coordonator a decis să trimită asistentul la fața locului, iar medicul a rămas în stație timp de 15 minute, când a fost solicitat pentru un alt caz.

Lucruri grave s-au întâmplat în cazul copilului de 15 ani, care din păcate nu a putut fi resuscitat și, în final, a fost declarat decedat. Toată lumea este devastată în urma acestui caz, atât familia, dar și profesorii din școala respectivă.

EXCLUSIV. Raed Arafat, după moartea elevului din Bacău: „Codul roșu nu înseamnă automat ambulanță cu medic”

EXCLUSIV. Primele concluzii ale anchetei în cazul elevului mort la școală în Bacău. Raed Arafat: „Telefoanele au arătat clar că e un caz urgent”

Editor : Liviu Cojan

