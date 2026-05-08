„Animalul politic” de la Apele Române a fost condamnat. Petru Avram a trimis utilajele statului pe terenul familiei lui Costel Alexe

Petru Avram, fostul director al Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad, cunoscut public după ce s-a autodefinit în interceptările DNA drept „un animal politic”, a fost condamnat de Tribunalul Iași la doi ani și opt luni de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu. Procurorii au stabilit că acesta a trimis utilaje și angajați ai instituției să efectueze lucrări pe terenul familiei lui Costel Alexe, președintele Consiliului Județean și lider PNL Iași. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 10 zile.

Judecătorii au dispus suspendarea executării pedepsei pe un termen de supraveghere de trei ani. În plus, Petru Avram trebuie să efectueze 80 de zile de muncă în folosul comunității la Direcția Fond Locativ, potrivit reporteris.ro.

Instanța i-a interzis, de asemenea, timp de trei ani, dreptul de a ocupa funcții de conducere în instituții publice și dreptul de a exercita activități de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii.

În același dosar, Avram a fost achitat pentru infracțiunea de influențare a declarațiilor în formă continuată, judecătorii motivând că „fapta nu este prevăzută de legea penală”.

Dosarul DNA a fost deschis în urma unor investigații ale jurnaliștilor din 2021. Presa a relatat atunci că utilaje și muncitori ai ABA Prut-Bârlad au fost trimiși să lucreze pe proprietatea familiei lui Costel Alexe din Sculeni.

În aceeași perioadă, Petru Avram era vizat și în dosarul cunoscut public drept „Dosarul Chelnerița”, deschis după o investigație Recorder privind presupuse angajări politice la Apele Române. În interceptările din acel dosar, Avram se autodefinea drept „un animal politic”.

Potrivit procurorilor, după apariția articolului din presa locală, Petru Avram și-ar fi contactat subordonații implicați în lucrările de la Sculeni și le-ar fi indicat ce declarații să facă pentru a ascunde folosirea resurselor instituției.

„Boss, umblă niște reporteri pe aici prin sat, pe la mine”, îi spunea unul dintre muncitori lui Avram, conform interceptărilor din dosar.

„Tre’ să spuneți că nu… da’ dacă v-ați dus, ați fost în timpul vostru liber”, le-ar fi transmis fostul director al ABA Prut-Bârlad.

Din anchetă reiese că muncitorii ar fi fost în contact și cu unul dintre frații lui Costel Alexe, însă nici acesta și nici președintele CJ Iași nu au fost inculpați în dosar.

Potrivit Reporter de Iași, terenul de la Sculeni urma să devină ulterior complexul Arcaland.

Pe 1 februarie 2021, Recorder a publicat investigația care a devenit virală după ce a dezvăluit angajarea unei tinere fără experiență într-un post-cheie la Apele Române Iași.

La câteva zile după apariția materialului, DNA Iași a deschis dosarul penal și a obținut mandate de interceptare pentru Petru Avram și alte persoane vizate de anchetă.

