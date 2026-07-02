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Aflat sub control judiciar, Ciprian Ciucu a primit aprobarea să plece în concediu. Unde merge edilul în vacanță

Data publicării:
Primarul general Ciprian Ciucu participă la ședinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti la sediul PMB, 26 februarie 2026.
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Ce acuzații îi aduc procurorii lui Ciucu 

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, poate să plece în concediu, deși se află sub control judiciar. Magistrații au fost de acord să-l lase pentru câteva zile să se relaxeze. 

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a primit aprobarea instanței să plece în concediu, mai exact în Portugalia, în perioada 3-12 iulie. 

Ciprian Ciucu a cerut permisiunea să părăsească teritoriul României pentru câteva zile. Potrivit deciziei judecătorilor, Ciucu și-ar fi luat această vacanță înainte de data de 10 iunie, adică înainte să fie cercetat de DNA pentru luare de mită și înainte să fie plasat sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile. 

Odată cu această măsură, Ciucu trebuie să respecte mai multe reguli impuse de procurori. În această anchetă, el nu are voie să părăsească teritoriul României fără acordul anchetatorilor. 

El trebuie să meargă săptămânal la secția de Poliție pentru a da cu subsemnatul și nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar. 

În cazul în care încalcă aceste reguli, Ciucu riscă să primească o măsură mai dură ca cea a controlului judiciar, cum ar fi arestul la domiciliu sau arestul preventiv. 

Ce acuzații îi aduc procurorii lui Ciucu 

Ciprian Ciucu este acuzat de DNA că, în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025, ar fi primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite, constând în servicii de publicitate şi consultanţă electorală, în schimbul eliberării unei autorizaţii şi a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar. 

În acelaşi dosar, au fost plasaţi sub control judiciar oamenii de afaceri M.N.K.A. şi M.M., acuzaţi de dare de mită, şi S.I. (om de afaceri), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la dare de mită. 

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul Bucureşti, inculpaţii M.N.K.A. şi M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate şi consultanţă electorală, prestate în perioada noiembrie - decembrie 2025, destinate susţinerii activităţii politice şi electorale a inculpatului Ciucu Ciprian, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfăşurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 Bucureşti. În acelaşi context, inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanţi şi contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele şi funcţionarul care urma să beneficieze de acestea, respectiv inculpatul Ciucu Ciprian. Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul Ciucu Ciprian, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 Bucureşti, la acel moment, ar fi primit foloasele menţionate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar”, susţin procurorii. 

Editor : A.C.

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