Un comisar șef din cadrul Poliției Municipiului Buzău, Petre-Daniel Anghel, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins în flagrant de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Polițistul ar fi încasat zeci de mii de lei pentru a ajuta un condamnat la închisoare în primă instanță să beneficieze de o pedeapsă redusă la apel, susțin procurorii.

Petre-Daniel Anghel, comisar-șef în cadrul Poliției Municipiului Buzău, este acuzat acum de luare de mită.

Suma totală pe care ar fi cerut-o polițistul, în așa fel încât să ajute condamnatul să beneficieze de o pedeapsă redusă într-un alt dosar penal, se ridică la 15.000 de euro, susțin procurorii.

Anghel a fost prins în flagrant de procurori pe 27 iunie, în timp ce a primit 7.500 de lei, pe care i-a schimbat în lire la o casă de schimb valutar din Buzău.

Capturi foto din timpul flagrantului. Sursă: DNA

„În perioada noiembrie 2025-iunie 2026, inculpatul Anghel Petre-Daniel ar fi pretins de la două persoane (martori în cauză) suma de 15.000 de euro și ar fi primit de la aceștia, la diferite intervale de timp, suma totală de 77.500 de lei, în legătură cu îndeplinirea unui act contrar îndatoririlor sale de serviciu.

L-ar fi ajutat pe unul din martorii respectivi să formuleze un denunț la Poliția orașului Mizil și I.P.J. Buzău, prin indicarea persoanei ce ar fi urmat să comită o faptă prevăzută de legea penală, actul de sesizare fiind necesar pentru ca martorul (condamnat într-un alt dosar la pedeapsa închisorii cu executarea pedepsei) să beneficieze, în faza apelului, de o reducere a pedepsei”, potrivit comunicatului DNA.

Capturi foto din timpul flagrantului. Sursă: DNA

Editor : M.G.