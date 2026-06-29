Live TV

Foto Un comisar șef de Poliție din Buzău a fost prins în flagrant de DNA. Metoda prin care ar fi ajutat un condamnat la închisoare

Data publicării:
dna-flagrant
Capturi foto din timpul flagrantului. Sursă: DNA
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un comisar șef din cadrul Poliției Municipiului Buzău, Petre-Daniel Anghel, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins în flagrant de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Polițistul ar fi încasat zeci de mii de lei pentru a ajuta un condamnat la închisoare în primă instanță să beneficieze de o pedeapsă redusă la apel, susțin procurorii.

Petre-Daniel Anghel, comisar-șef în cadrul Poliției Municipiului Buzău, este acuzat acum de luare de mită.

Suma totală pe care ar fi cerut-o polițistul, în așa fel încât să ajute condamnatul să beneficieze de o pedeapsă redusă într-un alt dosar penal, se ridică la 15.000 de euro, susțin procurorii.

Anghel a fost prins în flagrant de procurori pe 27 iunie, în timp ce a primit 7.500 de lei, pe care i-a schimbat în lire la o casă de schimb valutar din Buzău. 

dna-flagrant2
Capturi foto din timpul flagrantului. Sursă: DNA

„În perioada noiembrie 2025-iunie 2026, inculpatul Anghel Petre-Daniel ar fi pretins de la două persoane (martori în cauză) suma de 15.000 de euro și ar fi primit de la aceștia, la diferite intervale de timp, suma totală de 77.500 de lei, în legătură cu îndeplinirea unui act contrar îndatoririlor sale de serviciu.

L-ar fi ajutat pe unul din martorii respectivi să formuleze un denunț la Poliția orașului Mizil și I.P.J. Buzău, prin indicarea persoanei ce ar fi urmat să comită o faptă prevăzută de legea penală, actul de sesizare fiind necesar pentru ca martorul (condamnat într-un alt dosar la pedeapsa închisorii cu executarea pedepsei) să beneficieze, în faza apelului, de o reducere a pedepsei”, potrivit comunicatului DNA.

dna-flagrant3
Capturi foto din timpul flagrantului. Sursă: DNA

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026. Foto Getty Images
2
Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce nu este bine să faci pe 29 iunie, potrivit...
bombardier B-52 în timpul realimentării cu combustibil în aer
3
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale...
termometru si furtuni
4
Când scapă România de canicula extremă: ANM anunță primele ploi după valul de foc
2025-09-16T165542Z_439040959_RC24TGABXFIX_RTRMADP_3_BELARUS-RUSSIA-DRILLS-PUTIN
5
Un demnitar rus acuză o țară europeană că „se transformă într-o a doua Ucraină”...
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a rupt tăcerea! L-a descris în doar patru cuvinte pe miliardar
Digi Sport
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a rupt tăcerea! L-a descris în doar patru cuvinte pe miliardar
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Jaf de 2 milioane de euro în Corbeanca. Suspecții, un bărbat care a fost arestat preventiv și fiica lui plasată sub control judiciar
polițist și uniforma de polițist
Focuri de armă în centrul Capitalei. Polițiștii au prins doi traficanți de droguri
statuie
Românii au furat o statuie din patrimoniul Germaniei, pe care voiau să o topească. Lucrarea de arta a fost găsită în Buzău
BUCURESTI - DNA - CIPRIAN CIUCU - 17 IUN 2026
Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București a respins contestația primarului general privind măsura impusă de DNA
rio
„Panică totală”. Turiști blocați în Rio de Janeiro din cauza unui schimb de focuri între poliţie şi traficanţi de droguri
Recomandările redacţiei
Kelemen Hunor
Soluția propusă de Kelemen Hunor pentru un guvern majoritar. Apel la...
N23 GRINDEANU DECLARATII IESIRE DIN PLEN INAINTE DE REZULTAT VOT GUVERN VESTEA VO 220626_05725
Grindeanu dă vina pe Bolojan pentru că nu s-a refăcut coaliția: „Nu...
Carburanți
Scumpirea carburanților. Parlamentul discută prelungirea plafonării...
Nicusor Dan
Crește presiunea pe scena politică: parlamentarii intră în vacanță...
Ultimele știri
Polonia cumpără 3 submarine cu 4,5 miliarde de euro. Premierul Donald Tusk: Vom avea una dintre cele mai puternice flote din NATO
Câți bani plătește UE pentru fiecare kilogram de pește-iepure capturat, pentru eradicarea speciei invazive
Trump anunță marți discuții cu Iranul la Doha, Teheranul a declarat că nu sunt planificate astfel de întâlniri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, „cea mai frumoasă fată din lume”, s-a căsătorit cu Ben Attal la trei luni de la logodnă...
Cancan
Cum a reușit Matei să copieze la Bacalaureat: 'Nici Einstein nu putea să vină cu asta'
Fanatik.ro
Dinamo a dat lovitura cu noul transfer! Președintele clubului e sigur: „Aduce aminte de Dan Petrescu”
editiadedimineata.ro
Tot mai multe state impun restricții de vârstă pe social media pentru copii. Big Tech răspunde cu lobby masiv
Fanatik.ro
Cum a fost umilită viitoarea adversară a României din Liga Națiunilor la Cupa Mondială 2026. Ce a putut să...
Adevărul
Tunelul Maramureș, de 2,4 kilometri, săpat în timp record. Cum au fost construite cele mai lungi tuneluri...
Playtech
Funcția ascunsă a aerului condiționat care scade factura la curent cu 30%. Mulţi români folosesc greşit...
Digi FM
Reacții ferme după proba la Limba română de la Bacalaureat 2026: „Tot ce s-a dat am făcut mai degrabă la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ronaldo: ”El e cel mai bun jucător alături de care am jucat vreodată! Era unic”
Pro FM
Oana Radu, criticată ferm pentru ținuta purtată la un botez: „Asta nu e rochie de biserică, trebuia să fii...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Primul soț al Angelinei Jolie, de nerecunoscut la 53 de ani. Cum a apărut Jonny Lee Miller alături de fiul său
Adevarul
De ce Crimeea ar putea decide soarta războiului și de ce controlul lui Putin asupra peninsulei se erodează
Newsweek
Casa de Pensii, învinsă în instanță! Un pensionar militar a primit înapoi banii reținuți ca impozit progresiv
Digi FM
Cum să supraviețuiești „iernii economice”: Adrian Asoltanie te învață cum să-ți salvezi banii în noul episod...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Sharon Stone, mărturisire sfâșietoare despre ultimele clipe ale mamei sale: "Am înțeles că trebuie să o las...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...