Anunțul Primăriei Sectorului 4 după descoperirea construcției vechi de sub Planșeul Unirii. Au intervenit arheologii

Arheologii intervin în lucrările de la Planșeul Unirii din centrul Bucureștiului, după ce pe șantier au fost descoperite urme de construcții vechi. Autoritățile locale spun însă că lucrările de reabilitare nu vor fi afectate.

În centrul Bucureștiului, în Piața Unirii, au fost găsite sub pământ, în urma săpăturilor, mai multe bucăți dintr-o structură veche. Este vorba de cărămizi și elemente dintr-o construcție. Imediat după ce au fost scoase la iveală aceste structuri a fost împrejmuită zona, iar acum se așteaptă ca specialiștii să vină cu mai multe concluzii pentru a ști ce se află de fapt acolo.

În acest moment nu se poate intra în șantier. Zona este împrejmuită de garduri, pentru a proteja descoperirile.

Pe de altă parte, constructorii sunt pe teren pentru că nu se opresc lucrările, în ciuda descoperirii din șantier. Reprezentanții Primăriei Sectorului 4 au spus că muncitorii merg mai departe și în zona Parcului Unirii, unde se lucrează la piloni și de asemenea se decopertează planșeul vechi, pentru a veni cu o construcție.

Reprezentanții instituției au spus că vor face publice constatările arheologilor, mai ales după vâlva stârnită în mediul online de descoperirea structurilor vechi.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a a anunțat demararea lucrărilor la Planșeul Unirii pe data de 9 iunie, iar recent, atunci când a început școala, au fost ridicate și restricțiile de circulație din zonă.

