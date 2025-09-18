Live TV

Anunțul Primăriei Sectorului 4 după descoperirea construcției vechi de sub Planșeul Unirii. Au intervenit arheologii

Data publicării:
Election ?24: Michelle Obama And Alicia Keys Rally For Vice President Harris
Lucrări la Planșeul Unirii. Sursa: captură video

Arheologii intervin în lucrările de la Planșeul Unirii din centrul Bucureștiului, după ce pe șantier au fost descoperite urme de construcții vechi. Autoritățile locale spun însă că lucrările de reabilitare nu vor fi afectate.

În centrul Bucureștiului, în Piața Unirii, au fost găsite sub pământ, în urma săpăturilor, mai multe bucăți dintr-o structură veche. Este vorba de cărămizi și elemente dintr-o construcție. Imediat după ce au fost scoase la iveală aceste structuri a fost împrejmuită zona, iar acum se așteaptă ca specialiștii să vină cu mai multe concluzii pentru a ști ce se află de fapt acolo.

În acest moment nu se poate intra în șantier. Zona este împrejmuită de garduri, pentru a proteja descoperirile.

Pe de altă parte, constructorii sunt pe teren pentru că nu se opresc lucrările, în ciuda descoperirii din șantier. Reprezentanții Primăriei Sectorului 4 au spus că muncitorii merg mai departe și în zona Parcului Unirii, unde se lucrează la piloni și de asemenea se decopertează planșeul vechi, pentru a veni cu o construcție.

Reprezentanții instituției au spus că vor face publice constatările arheologilor, mai ales după vâlva stârnită în mediul online de descoperirea structurilor vechi.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a a anunțat demararea lucrărilor la Planșeul Unirii pe data de 9 iunie, iar recent, atunci când a început școala, au fost ridicate și restricțiile de circulație din zonă.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
cladire_lovita_drone
2
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
florin barbu la o sedinta
4
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
Jan Marsalek in Moscow
5
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
Cum a fost numit Gigi Becali, după ce a scos teancul de bani și i-a lăsat "mască" pe elevi
Digi Sport
Cum a fost numit Gigi Becali, după ce a scos teancul de bani și i-a lăsat "mască" pe elevi
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
stadioane in targoviste
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii...
Exerciții militare aliate în Polonia. Foto- Profimedia
Polonia și NATO au mobilizat 30.000 de soldați la exerciții militare...
State Banquet, US President Donald Trump state visit to the UK, Day 2, Windsor - 17 Sep 2025
„Tirania amenință din nou Europa, noi și aliații noștri suntem uniți...
tata si copil pe drum spre scoala
Drumul spre școală pe jos. Cum a reușit un oraș din România să reducă...
Ultimele știri
Slovacia şi Ungaria se opun încercării lui Donald Trump de a opri importurile europene de energie din Rusia
REZULTATE LOTO – Joi, 18 septembrie 2025: Reporturi de câte 6, 3 milioane de euro la 6/49 și Joker. Bani mulți în joc la Noroc
Criză uriașă în sportul românesc. Multe federații și cluburi au conturile goale: „N-au bani nici de utilităţi”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PRIMAR SECTOR 4 - SANTIER PLANSEUL UNIRII - 28 AUG 2
Urme de construcții anterioare, descoperite în timpul lucrărilor la Planșeul Unirii. Arheologii vor cerceta zona
catalin drula foto usr
Cătălin Drulă îi răspunde lui Daniel Băluță: Să ameninți stabilitatea țării pentru un calcul de partid e șantaj politic
Daniel Băluță.
Daniel Băluță: „În cazul unei alianțe USR-PNL pentru Primăria Capitalei, PSD se retrage din Coaliție”
planseu
Traficul auto din București: restricțiile de circulație pe Splaiul Independenței, în zona Piața Unirii, ridicate de sâmbătă
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria Capitalei. Care e cea mai importantă problemă a orașului
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e soția lui Robert Redford, cea care i-a stat alături până la final. În culisele mariajului cu femeia...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare mai des în știri...
Adevărul
Victoriile „umflate” ale Rusiei pe frontul ucrainean: între propaganda de la Moscova și realitatea din tranșee
Playtech
Tabel cu noile reguli pentru concediul medical și procentele de plată în funcție de boală
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a surprins pe toți! Avea un salariu uriaș
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Ce este, de fapt, curentul suveranist și de ce cresc în intenția de vot a românilor partidele care îl...
Newsweek
Sprijin la pensie. Schimbare importantă pentru cei care au carduri de alimente. De ce pierd 125 lei?
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...