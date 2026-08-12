David Popovici, prima declarație după al treilea aur european. Ce a spus despre doborârea recordului mondial

David Popovici a declarat, miercuri, la microfonul France TV, după ce a câştigat al treilea aur european la 100 m liber, că a fost foarte aproape de recordul mondial al probei.

„A fost rapid, foarte rapid, mai rapid decât m-aş fi aşteptat. Am fost foarte aproape de recordul mondial”, a declarat Popovici după cursă, referindu-se la recordul deţinut în continuare de chinezul Pan Zhanle, care a înregistrat timpul 46.40 la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, relatează News.ro.

Multiplul campion David Popovici a câştigat, miercuri, al treilea aur consecutiv în proba de 100 m liber la Campionatele Europene. Popovici a avut o evoluţie perfectă în finala ediţiei din acest an a competiţiei, la Paris, şi a stabilit un nou record al competiţiei.

Sportivul român a înregistrat timpul 46.56, un nou record al competiţiei.

Editor : Liviu Cojan