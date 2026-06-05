Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a avertizat, vineri, într-o conferinţă de presă, că există posibibilitatea să existe si alte drone care ar putea exploda, motiv pentru care s-a decis evacuarea preventivă pe o rază de un kilometru în zona de coastă. Arafat a precizat că a fost dat mesaj RO-Alert pentru judeţele Constanţa şi Tulcea.

Raed Arafat a declarat, după ce o dronă a explodat în Portul Constanța, că „până la acest moment, nu avem victime, dar situația este în dinamică”.

„S-a dat ordin elicopterului SMURD să meargă pe coastă, a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Există posibilitatea să fie și alte drone. Tocmai de aceea, s-a procedat la emiterea unor mesaje Ro-Alert”, a afirmat șeful DSU.

Acesta a precizat că este „important să nu intrăm în panică”: „Facem evacuarea preventivă”, a punctat el.

Arafat a anunțat că urmează ca unități ale MAI să plece „în regim de urgență” spre Constanța.

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Editor : C.S.