Data publicării:
Comuna-Grindu-Tulcea
Comuna Grindu, județul Tulcea. Foto: Wikipedia

O dronă militară a căzut în noaptea de luni spre marți în zona localității tulcene Grindu, la 5 km de frontiera cu Ucraina, anunță Ministerul Apărării. Armata română nu a putut ridica avioanele de vânătoare din cauza vremii, potrivit sursei citate. A fost emis mesaj RO-Alert.

În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Numeroase de explozii s-au înregistrat la granița cu România, după ce zeci de rachete Geranium au atacat porturile din apropierea orașelor Izmail și Reni.

Radarele MApN au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană. Condițiile meteo din zona de sud-est a țării nu au permis decolarea aeronavelor din serviciul de luptă Poliție Aeriană.

La ora 01.07, a fost emis un mesaj RO-alert pentru populatia din nordul județului Tulcea. A fost înregistrat un număr mare de explozii pe partea ucraineană a Dunării, în zona portului Izmail.

La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 km sud de frontieră. Echipe de militari s-au deplasat la fața locului și au raportat prezența unor posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată, urmând ca cercetările să fie efectuate la primele ore ale dimineții.

