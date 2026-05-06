Au fost date jos boxele teraselor din Centrul Vechi al Capitalei: „Spaţiul public trebuie respectat”

Primăria Capitalei anunţă că boxele montate la exteriorul teraselor şi restaurantelor din Centrul Vechi au fost îndepărtate, în urma unor controale efectuate de Poliţia Locală. Peste 50 de localuri au fost verificate, iar acţiunile continuă, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a PMB.

„Am dat jos boxele din Centrul Vechi! Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti a fost în control, le-a pus în vedere că liniştea riveranilor trebuie respectată şi s-au conformat. Boxele nu mai există prinse la exterior! În ultimele zile, poliţiştii locali au verificat peste 50 de terase şi restaurante. Continuăm controalele şi nu facem rabat de la reguli. Amenzile ajung la peste 60.000 de lei”, transmite sursa citată.

De asemenea, Poliţia Locală a Capitalei precizează că trei sferturi dintre terase şi restaurante s-au conformat în urma acţiunilor de control.

„În ultimele zile au fost verificate peste 50 de terase şi restaurante. Trei sferturi dintre locaţii s-au conformat deja şi au demontat boxele amplasate la exterior. Pentru restul, procesul este în curs - monitorizăm îndeaproape şi revenim acolo unde e nevoie. Mesajul rămâne acelaşi: spaţiul public trebuie respectat, iar confortul locuitorilor nu e negociabil", a transmis Poliţia Locală.

Pe 25 aprilie, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, informa că programul „Străzi deschise" va continua şi în acest an, dar va fi „mai liniştit, cu mai puţini decibeli", cu „mai multă relaxare, plimbare şi mai puţine boxe".

El menţiona că nu vor mai fi avizate „concertele privaţilor care fac bani mulţi pe timpanele oamenilor" din zona Kiseleff. 

Editor : C.S.

