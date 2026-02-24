Avertisment ANCOM: Portarea numărului de telefon poate aduce penalități românilor care își schimbă furnizorul

Utilizatorii care doresc să îşi schimbe furnizorul de telefonie prin portarea numărului trebuie să verifice în prealabil dacă a expirat perioada minimă contractuală, întrucât încetarea anticipată a contractului poate atrage plata unor penalităţi, avertizează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

Potrivit instituţiei, portarea nu anulează angajamentele asumate prin contractul existent, iar termenul dintre depunerea cererii şi efectuarea portării nu poate depăşi 25 de zile.

„Mulţi utilizatori de servicii de telefonie sunt tentaţi să-şi schimbe furnizorul actual, prin portarea numărului de telefon. Portarea nu anulează însă angajamentele asumate prin contractul încheiat cu furnizorul la care renunţă, cum ar fi plata penalităţilor de încetare anticipată a contractului”, precizează ANCOM.

Conform sursei citate, furnizorii de telefonie stabilesc, de regulă, o perioadă minimă contractuală pentru a-şi asigura recuperarea cheltuielilor în cazul ofertelor comerciale, care cuprind anumite beneficii suplimentare pentru utilizatori.

„Aceste beneficii nu se referă doar la echipamente gratuite sau la preţ redus, ci şi la planuri tarifare promoţionale, instalarea gratuită a serviciilor etc. Conform legii, perioada minimă contractuală nu poate depăşi 24 de luni. Încetarea contractului, la iniţiativa abonatului, anterior expirării acestei perioade, presupune, de regulă, plata unor penalităţi. Prin portarea unui număr de telefon, încetează implicit contractul existent aferent numărului respectiv”, se menţionează în comunicat.

Înainte de a depune cererea de portare, utilizatorii trebuie să verifice contractul curent, pentru a vedea dacă a expirat perioada minimă contractuală, susţin reprezentanţii ANCOM.

„Utilizatorii pot depune cererea de portare după expirarea perioadei minime contractuale sau pot solicita furnizorului acceptor data la care doresc să se efectueze portarea. Atenţie! Perioada de la depunerea cererii de portare până la momentul efectuării portării nu poate depăşi 25 de zile”, se mai arată în document.

Dacă utilizatorii doresc să porteze un număr de telefon înainte de expirarea perioadei minime contractuale, este recomandat să afle de la furnizorul actual în ce condiţii se va încheia contractul aflat în derulare.

„Portarea nu anulează eventualele penalităţi de încetare anticipată a contractului, însă este posibil ca furnizorul să renunţe la acestea, în urma unei negocieri directe cu utilizatorii. În cazul oricăror probleme întâmpinate pe parcursul procesului de portare, utilizatorii trebuie să se adreseze, în primul rând, furnizorilor în reţeaua cărora au intenţionat să-şi porteze numerele (furnizorii acceptori). În lipsa soluţionării acestora de către furnizori, utilizatorii se pot adresa ANCOM, utilizând formularul dedicat”, notează ANCOM.

Aspectele legate de valoarea sau modul de calcul al penalităţilor, stabilite de furnizori pentru încetarea anticipată a contractelor, pot fi adresate Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi/sau instanţelor de judecată competente, se mai precizează în comunicat.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care promovează interesele utilizatorilor de servicii de comunicaţii electronice, servicii poştale şi servicii digitale în contextul tranziţiei la societatea Gigabit, prin valorificarea optimă a mixului de instrumente de administrare şi reglementare aflate la dispoziţia Autorităţii.

Editor : M.I.