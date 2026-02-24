Live TV

ANCOM, cronica unei reforme eșuate: cheltuie mai mult decât produce în 2026. Sute de angajați vizați de tăieri au câștigat în instanță

Data publicării:
BUCURESTI - PARLAMENT - NUMIRE PRESEDINTE ANCOM - 9 MAI 2023
Valeriu Zgonea a fost ales președinte ANCOM. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Veniturile nu reușesc să acopere cheltuielile Ce reduceri promiteau șefii ANCOM Tăierile impuse de Guvern

ANCOM va avea cheltuieli mai mari în 2026 decât calculele inițiale. La finalul anului trecut, instituția promitea tăierea a 160 de posturi și reducerea cheltuielilor, însă peste 300 de angajați vizați de concedieri au contestat deciziile în instanță și le-au câștigat. Acum, noul buget ANCOM prevede cheltuieli mai mari decât veniturile pe care le va realiza în acest an. 

ANCOM a trimis un nou proiect de buget către conducerea Parlamentului, care a fost discutat în ședința Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, marți, de la ora 16:00.

Potrivit textului trimis către Legislativ, ANCOM solicită retragerea proiectului de buget trimis inițial în decembrie 2025 și care prevedea cheltuieli mai mici, după ce sute de angajați vizați de concedieri au dat în judecată instituția și au câștigat. Aceștia au fost menținuți în plată, astfel că ANCOM trebuie să aloce fonduri suplimentare pentru salarii.

ANCOM face referire la Hotărârea 1867/2025 pronunțată de Curtea de Apel București în data de 30 decembrie 2025, în urma căreia instanța a admis sesizarea depusă de 326 de angajați ai ANCOM, aproape jumătate din numărul total al angajaților, prin care reclamă încetarea raporturilor de muncă ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare.

„Hotărârea a determinat implicit suspendarea măsurilor de reorganizare constând inclusiv în disponibilizarea de personal și având drept consecință menținerea salariaților vizați în plată”, transmite ANCOM.

Veniturile nu reușesc să acopere cheltuielile

Potrivit noului proiect de buget, ANCOM preconizează ca va avea în anul 2026 venituri proprii de 385.637.000 de lei.  În schimb, cheltuielile se ridică la 405.659.000 de lei, ceea ce rezultă o diferență de aproximativ 20 de milioane de lei între veniturile și cheltuielile instituției.

Cheltuielile de personal în acest an vor fi de 180.595.000 de lei și doar cheltuielile cu salariile vor ajunge la 176.626.000 de lei, transmite ANCOM. Numărul maxim de posturi finanțate va fi de 661.

Ce reduceri promiteau șefii ANCOM

La finalul lunii octombrie 2025, președintele ANCOM, Valeriu Zgonea, promitea că instituția sa va tăia cel mai mare număr de posturi ca urmare a aplicării reformelor pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea, cuprinse în cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale.

Potrivit proiectului prezentat în Parlament, ANCOM ar fi urmat să taie 160 de posturi, dar să reducă și unele salarii. Dintre acestea, 100 de posturi ar fi fost ocupate la acel moment, restul de 60 fiind vacante. În urma acestor măsuri, se preconiza o reducere a cheltuielilor cu salariile de aproximativ 28 de milioane de lei pe an.

Tăierile impuse de Guvern

La începutul lunii septembrie 2025, Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea și pe un proiect care prevede restructurarea autorităților autonome precum ASF, ANRE și ANCOM. 

Printre principalele prevederi se numără: reducerea cu 10% a posturilor de specialitate și cu 30% a posturilor de suport. De asemenea, proiectul viza și tăieri de salarii: reducerea cu 30% a salariilor pentru tot personalul, cât și indemnizația de conducere. 

Citește și: „Dacă va guverna un singur partid veți regreta”, avertizează liderul UDMR. Kelemen Hunor vrea coaliție și după 2028

