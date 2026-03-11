Bugetul ANCOM pe 2026 a generat un schimb de replici în comisia de specialitate din Camera Deputaților. Președintele comisiei, Radu Mihaiu, a declarat că, în loc să scadă, cheltuielile autorității cresc în unele cazuri chiar și cu 600%. În replică, președintele ANCOM, Valeriu Zgonea, a respins criticile și a susținut că este atent la cheltuirea resurselor.

Conducerea ANCOM a fost prezentă în Parlament, în cadrul Comisiei pentru tehnologia informației și telecomunicațiilor, pentru a dezbate bugetul pentru 2026.

Potrivit bugetului, autoritatea va avea cheltuieli mai mari în 2026 decât calculele inițiale. La finalul anului trecut, instituția promitea tăierea a 160 de posturi și reducerea cheltuielilor, însă peste 300 de angajați vizați de concedieri au contestat deciziile în instanță. Acum, noul buget ANCOM prevede cheltuieli mai mari decât veniturile pe care le va realiza în acest an. Autoritatea susține, însă, că o bună parte a cheltuielilor reprezintă taxa pe care trebuie să o plătească, din încasări, la bugetul de stat și că, de fapt, cheltuielile ar fi mai mici (detalii despre subiect AICI)

Șefii ANCOM nu au putut să dea oameni afară

Reprezentanții autorității au fost întrebați despre tăierile de posturi, mai exact despre angajații vizați de disponibilizări care au atacat demersul în instanță și au revenit pe post până la pronunțarea judecătorilor.

Citește și: Reformă eșuată la ANCOM: cheltuie mai mult decât produce în 2026. Angajații vizați de tăieri au mers în instanță. Replica instituției

„Aș vrea să vă întreb despre suspendarea reorganizării. Există o posibilitate foarte mare ca angajații disponibilizați în prima fază să primească salarii compensatorii sau cheltuieli de judecată. Asta ne face să credem că am putea avea un dezechilibru bugetar mult mai mare”, a declarat deputatul AUR Alin Coleșa.

În replică, președintele ANCOM a transmis că autoritatea așteaptă încheierea procesului, iar până atunci persoanele disponibilizate vor rămâne angajate, motiv pentru care cheltuielile cu angajații vor fi mai mari decât au calculat inițial.

„Persoanele care au fost disponibilizate și-au angajat un avocat și au contestat deciziile în instanță. Instanța a suspendat decizia. Motivarea a venit acum o săptămână. Autoritatea a făcut recurs, iar acesta va fi dezbătut la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Toate persoanele disponibilizate rămân angajate, pentru că a fost suspendată decizia. Este prematur să spunem astăzi că am pierdut sau am câștigat un proces care va dura, poate, și ani de zile”, a declarat Valeriu Zgonea.

„Aproape toate companiile de telefonie le-au făcut oferte angajaților ANCOM”

„În momentul în care a apărut Legea 145/ 2025 (care impunea tăieri de posturi și cheltuieli în cadrul autorităților autonome, inclusiv ANCOM n.red), aproape toate companiile de telefonie mobilă mi-au sunat colegii și le-au făcut ofertă. Din punctul meu de vedere, ANCOM a fost la un pas să se deprofesionalizeze”, a declarat vicepreședintele ANCOM Vlad Bontea.

„Ați venit să ne prezentați scăderi false”

„Ați venit să ne prezentați scăderi false față de anul trecut. Dumneavoastră vă raportați la niște propuneri bugetare neaprobate. Vă raportați la ceva ce nu există. În mod manipulator ne prezentați niște cifre neaprobate, în loc să vă raportați la execuția bugetară”, i-a transmis președintele de ședință, Radu Mihaiu, lui Valeriu Zgonea.

„Toată lumea trebuia să reducă cheltuielile. Mi se pare jignitor”

Deputatul susține că, în loc să scadă cheltuielile, ANCOM propune creșteri de până la 600% în unele cazuri:

„Spuneți că e vorba de o scădere a cheltuielilor, de fapt este o creștere cu până la 300%. De exemplu, la cheltuielile de protocol este această creștere de peste 300%, în condițiile în care toată lumea trebuie să reducă cheltuielile. Mi se pare jignitor.

De asemenea, noi nu știm ce s-a cheltuit anul trecut, deși am cerut acest lucru. De ce la protocol și reprezentare cereți o creștere de la 140.000 de lei anul trecut la 500.000 de lei și o raportați ca fiind o scădere? Pentru reclamă și publicitate este o creștere de 100%, pentru protecția muncii de 50%, pentru pregătire profesională de 200%, iar pentru consultanță și expertiză o creștere de 600%.”

Zgonea: „Cheltuim bani pentru reprezentarea României”

La rândul său, președintele ANCOM a subliniat că banii de la capitolul „protocol” sunt destinați participării la evenimente de profil, pentru a reprezenta România în plan extern:

„Aș vrea să stabilim niște reguli foarte clare. Probabil că acesta este tonul pe care îl folosiți dumneavoastră, dar, cu tot respectul, aș vrea să folosiți un ton calm.

Dumneavoastră, ca deputat, puteți face declarații politice. Cheltuim acei bani pentru reprezentarea României. Anul acesta sărbătorim 160 de ani de când suntem membri ai Consiliului ITU (Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor n.red).

În toamna acestui an, România candidează din nou, la plenipotențiara de la Doha, pentru un nou mandat în acest consiliu și se bate cu Rusia. Dacă dumneavoastră considerați că nu trebuie să ne trimitem oamenii la Doha, că România nu trebuie să fie reprezentată și că Rusia trebuie să ia locul României, puteți să tăiați cheltuielile”.

„Nu cheltuim pe chermeze”

„Nu cheltuim niciun ban suplimentar pe niciun protocol, pe nicio chermeză, pe nimic, fără să fim atenți pe ce cheltuim aceste resurse”, a mai precizat Zgonea.

Ședința în care s-a dezbătut bugetul ANCOM a fost suspendată în cele din urmă, pe motiv că era în desfășurare și plenul Camerei Deputaților, la care aleșii trebuiau să participe.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.