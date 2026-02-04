Live TV

Video Șosele distruse, localnici revoltați. Județul în care o ambulanță în misiune s-a rupt în gropile de pe drum. „A plecat stricată cu ea”

Data publicării:
ambulanta stricata drum cu gropi
Un drum plin de gropi din județul Galați a distrus o ambulanță venită la o intervenție. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Cum plouă puțin ori se depun câțiva centimetri de zăpadă, multe drumuri din România devin reale capcane pentru șoferi. Cel mai recent exemplu vine din județul Galați, unde o ambulanță care se ducea la un copil bolnav s-a rupt în gropile de pe drum. Tot din cauza drumurilor distruse a fost revoltă și într-un ansamblu rezidențial de lux din Cluj. Autoritățile ridică din umeri și spun că drumurile se vor repara când se va putea.

Un drum plin de gropi din județul Galați a distrus o ambulanță venită la o intervenție. Șoferul a încercat în zadar să evite craterele din asfalt. Echipajul medical venise să ia un copil cu febră mare, însă a fost nevoie de o altă ambulanță care să preia pacientul.

„Deci chiar aici s-a întâmplat cu ambulanța. S-a spart cutie, s-a spart baie, s-a stricat mașina. A tras-o de aici cu altă mașină”, povestește un localnic.

„A venit cu mașina bună și a plecat stricată cu ea. Din cauza la drumul ăsta, că nu se repară”, concluzionează altcineva.

„Nu știu ce s-a întâmplat. Regretăm cele întâmplate, dar o să se ia măsuri să se rezolve... Adică nu e rea voință, pur și simplu nu avem cu ce să facem”, spune Ana Maria Jeremias, reprezentanta primăriei din Munteni, județul Galați.

Ambulanța Galați spune că nu e primul caz și, probabil, nici ultimul.

„Sigur, există intervenții la care accesul este mai dificil din cauza stării unor drumuri”, recunoaște managerul Serviciul de Ambulanță Județean Galați, Daniela Enciu.

Alt județ, aceleași probleme. Pe o stradă din Cluj-Napoca, oamenii sunt nevoiți să facă slalom, zilnic, printre gropi și noroaie. Culmea, este o zonă rezidențială elitistă, cu apartamente de peste 200.000 de euro.

„Cu toate că pare că ne aflăm pe un drum de țară, ei bine nu. Suntem pe o stradă din Cluj-Napoca, mai exact pe strada Soporului, care arată deplorabil, este plină de gropi, noroi și denivelări, în ciuda faptului că vorbim de o zonă rezidențială”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Timșa.

„Îngrozitoare! Este foarte greu și ca pieton, și atunci când mergi cu mașina. E plin de gropi, te murdărești... Ne-am dori să se facă ceva aici”, mărturisește o localnică.

„Horror, sincer! Horror. Hârtoape. Nu știu cum să vă descriu zona respectivă, e îngrozitor!”, spune altcineva.

„Se va interveni pentru așternerea unui strat de piatră spartă sau asfalt cilindrat, astfel încât oamenii de acolo să poată circula în condiții cât de cât normale. În această zonă încă nu este infrastructură. După ce se vor introduce toate utilitățile, noi vom interveni cu lucrări de modernizare”, a transmis, pentru Digi24, Iulia Perșa, șef birou mass-media în cadrul Primăriei Cluj-Napoca.

reporteri: Dana Costache, Bianca Timșa
operatori: Marian Munteanu, Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
1
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
Massoud Pezeshkian
2
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
baza militara rusa
3
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
dmitri-medvedev-profimedia
4
„Pragul durerii scade”. Medvedev spune că un conflict global „nu poate fi exclus”
barbat in zapada in ger
5
Cât mai durează valul de aer polar. ANM: De duminică, un nou episod cu ger va cuprinde...
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Digi Sport
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mark Rutte
Mark Rutte: UE va găsi bani pentru a cumpăra arme Ucrainei. „Unii aliați fac foarte mult, mulți fac ceva, iar câțiva nu fac nimic”
lacat pe usa
Aproape 20.000 de firme au pus lacătul pe ușă în 2025. București și Cluj sunt în topul suspendărilor
mașină Poliția Română
Un băiat de 14 ani, care a bătut un alt adolescent în fața unui mall din Cluj și l-a lăsat inert, a fost plasat în arest la domiciliu
mana de fata
Un fost ofițer din Cluj este acuzat că ar fi agresat sexual o minoră. Bărbatul, plasat în arest la domiciliu
1920x1080
(P) Kaufland aduce „Mingea neoficială” la Transylvania Open: o inițiativă care face bine, dincolo de teren
Recomandările redacţiei
ilie bolojan si kelemen hunor la congresul udmr
Kelemen Hunor recunoaște: Bolojan e un dur. Dacă nu asigurăm o...
Alegeri locale parțiale în România pe 7 decembrie. Foto Getty Images
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA...
copil la laptop
Ce spune Kelemen Hunor despre interzicerea accesului copiilor la...
probleme pod peste dunare
Noi probleme pe podul suspendat de la Brăila. Motivul pentru care...
Ultimele știri
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
„Este absolut devastator”. În adâncurile „Ghețarului Apocalipsei”, o misiune de cercetare fără precedent a eșuat chiar la final
Care sunt soluțiile pentru a face față amenințărilor din Arctica. Expertă în securitate: „Nu este o idee romantică”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Fanatik.ro
Ce măsuri de austeritate a aplicat Ilie Bolojan la propriul birou. Ce tăieri a făcut actualul premier la...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Imagini copleșitoare: Cristi Manea, în lacrimi în fața galeriei Rapidului după meciul cu Hermannstadt
Adevărul
Familia regală britanică rupe tăcerea în scandalul Epstein. Prințul Edward: „Sunt foarte multe victime”
Playtech
Coșmar fără sfârșit pentru familia lui Mario. Sora băiatului, amenințată: Știu tot ce faci, unde ieși
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură...
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Doi cerbi tineri, filmaţi când îşi încearcă forţa coarnelor într-o pădure administrată de Ocolul Silvic...
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”