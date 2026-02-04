Cum plouă puțin ori se depun câțiva centimetri de zăpadă, multe drumuri din România devin reale capcane pentru șoferi. Cel mai recent exemplu vine din județul Galați, unde o ambulanță care se ducea la un copil bolnav s-a rupt în gropile de pe drum. Tot din cauza drumurilor distruse a fost revoltă și într-un ansamblu rezidențial de lux din Cluj. Autoritățile ridică din umeri și spun că drumurile se vor repara când se va putea.

Un drum plin de gropi din județul Galați a distrus o ambulanță venită la o intervenție. Șoferul a încercat în zadar să evite craterele din asfalt. Echipajul medical venise să ia un copil cu febră mare, însă a fost nevoie de o altă ambulanță care să preia pacientul.

„Deci chiar aici s-a întâmplat cu ambulanța. S-a spart cutie, s-a spart baie, s-a stricat mașina. A tras-o de aici cu altă mașină”, povestește un localnic.

„A venit cu mașina bună și a plecat stricată cu ea. Din cauza la drumul ăsta, că nu se repară”, concluzionează altcineva.

„Nu știu ce s-a întâmplat. Regretăm cele întâmplate, dar o să se ia măsuri să se rezolve... Adică nu e rea voință, pur și simplu nu avem cu ce să facem”, spune Ana Maria Jeremias, reprezentanta primăriei din Munteni, județul Galați.

Ambulanța Galați spune că nu e primul caz și, probabil, nici ultimul.

„Sigur, există intervenții la care accesul este mai dificil din cauza stării unor drumuri”, recunoaște managerul Serviciul de Ambulanță Județean Galați, Daniela Enciu.

Alt județ, aceleași probleme. Pe o stradă din Cluj-Napoca, oamenii sunt nevoiți să facă slalom, zilnic, printre gropi și noroaie. Culmea, este o zonă rezidențială elitistă, cu apartamente de peste 200.000 de euro.

„Cu toate că pare că ne aflăm pe un drum de țară, ei bine nu. Suntem pe o stradă din Cluj-Napoca, mai exact pe strada Soporului, care arată deplorabil, este plină de gropi, noroi și denivelări, în ciuda faptului că vorbim de o zonă rezidențială”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Timșa.

„Îngrozitoare! Este foarte greu și ca pieton, și atunci când mergi cu mașina. E plin de gropi, te murdărești... Ne-am dori să se facă ceva aici”, mărturisește o localnică.

„Horror, sincer! Horror. Hârtoape. Nu știu cum să vă descriu zona respectivă, e îngrozitor!”, spune altcineva.

„Se va interveni pentru așternerea unui strat de piatră spartă sau asfalt cilindrat, astfel încât oamenii de acolo să poată circula în condiții cât de cât normale. În această zonă încă nu este infrastructură. După ce se vor introduce toate utilitățile, noi vom interveni cu lucrări de modernizare”, a transmis, pentru Digi24, Iulia Perșa, șef birou mass-media în cadrul Primăriei Cluj-Napoca.

reporteri: Dana Costache, Bianca Timșa

operatori: Marian Munteanu, Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia