Un pompier aflat în timpul liber a salvat un tânăr de 19 ani dintr-o mașină avariată: „Sunt aici să te ajut”

Un pompier din Constanța a salvat viața unui tânăr de 19 ani implicat într-un accident rutier, deși se afla în timpul liber. Intervenția rapidă a militarului a fost relatată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), într-o postare pe Facebook.

Totul s-a petrecut în urmă cu două zile, la intrarea în localitatea Mintiu Gherlii. Soldatul gradat profesionist Antonio Lupu mergea spre Cluj, orașul său natal, când a observat un autoturism ieșit de pe carosabil și mai multe persoane speriate în jurul vehiculului. A oprit imediat și a alergat spre locul accidentului.

„Te rog, liniștește-te! Sunt aici să te ajut. Ai fost implicat într-un accident rutier. Sunt pompier și voi avea grijă de tine”, i-a spus militarul victimei, potrivit IGSU.

În mașină se afla un tânăr blocat între scaune, inconștient și cu convulsii. „În interior se afla o persoană, blocată între scaunele din față și bancheta din spate. Era inconștientă și prezenta convulsii. Din poziția în care se afla, am reușit să o întorc în poziția laterală de siguranță, menținând capul aliniat cu trunchiul, fără să-i agravez starea”, a povestit Antonio Lupu.

După ce și-a revenit, victima a devenit agitată, iar pompierul a încercat să o calmeze până la sosirea echipajelor de intervenție. „Am făcut tot ce a ținut de mine pentru a-l liniști. I-am vorbit calm, i-am explicat cine sunt, ce s-a întâmplat și l-am asigurat că voi rămâne alături de el până la sosirea ajutorului”, a mai spus acesta.

IGSU precizează că militarul a ținut permanent legătura cu dispeceratul integrat, oferind informații despre starea victimei, iar intervenția sa „rapidă, lipsită de ezitare, i-a salvat viața tânărului”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Antonio Lupu este originar din Cluj și a decis să devină pompier după o tragedie personală. „În anul 2014, casa mea a luat foc. I-am privit pe pompierii care au intervenit și am înțeles ce înseamnă curajul, determinarea, empatia și altruismul. Atunci am știut ce vreau să fac mai departe”, a povestit el.

După o primă încercare nereușită, a revenit mai bine pregătit și s-a alăturat ISU Dobrogea în 2025. „Pentru mine, a fost un vis împlinit”, a mai spus pompierul.

La finalul mesajului, reprezentanții IGSU i-au transmis un mesaj de apreciere: „Felicitări, Antonio, pentru curajul și altruismul tău! Ne mândrim că ai ales să ni te alături!”.

Editor : Ana Petrescu