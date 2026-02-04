Live TV

Un pompier aflat în timpul liber a salvat un tânăr de 19 ani dintr-o mașină avariată: „Sunt aici să te ajut”

Data publicării:
pompier IGSU
Erou în afara serviciului: un pompier a văzut accidentul, a intervenit imediat și a ținut victima în viață până la sosirea ajutoarelor. Foto: IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania Facebook

Un pompier din Constanța a salvat viața unui tânăr de 19 ani implicat într-un accident rutier, deși se afla în timpul liber. Intervenția rapidă a militarului a fost relatată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), într-o postare pe Facebook.

Totul s-a petrecut în urmă cu două zile, la intrarea în localitatea Mintiu Gherlii. Soldatul gradat profesionist Antonio Lupu mergea spre Cluj, orașul său natal, când a observat un autoturism ieșit de pe carosabil și mai multe persoane speriate în jurul vehiculului. A oprit imediat și a alergat spre locul accidentului.

„Te rog, liniștește-te! Sunt aici să te ajut. Ai fost implicat într-un accident rutier. Sunt pompier și voi avea grijă de tine”, i-a spus militarul victimei, potrivit IGSU.

În mașină se afla un tânăr blocat între scaune, inconștient și cu convulsii. „În interior se afla o persoană, blocată între scaunele din față și bancheta din spate. Era inconștientă și prezenta convulsii. Din poziția în care se afla, am reușit să o întorc în poziția laterală de siguranță, menținând capul aliniat cu trunchiul, fără să-i agravez starea”, a povestit Antonio Lupu.

După ce și-a revenit, victima a devenit agitată, iar pompierul a încercat să o calmeze până la sosirea echipajelor de intervenție. „Am făcut tot ce a ținut de mine pentru a-l liniști. I-am vorbit calm, i-am explicat cine sunt, ce s-a întâmplat și l-am asigurat că voi rămâne alături de el până la sosirea ajutorului”, a mai spus acesta.

IGSU precizează că militarul a ținut permanent legătura cu dispeceratul integrat, oferind informații despre starea victimei, iar intervenția sa „rapidă, lipsită de ezitare, i-a salvat viața tânărului”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Antonio Lupu este originar din Cluj și a decis să devină pompier după o tragedie personală. „În anul 2014, casa mea a luat foc. I-am privit pe pompierii care au intervenit și am înțeles ce înseamnă curajul, determinarea, empatia și altruismul. Atunci am știut ce vreau să fac mai departe”, a povestit el.

După o primă încercare nereușită, a revenit mai bine pregătit și s-a alăturat ISU Dobrogea în 2025. „Pentru mine, a fost un vis împlinit”, a mai spus pompierul.

La finalul mesajului, reprezentanții IGSU i-au transmis un mesaj de apreciere: „Felicitări, Antonio, pentru curajul și altruismul tău! Ne mândrim că ai ales să ni te alături!”.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
controlor
1
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
2
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
3
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
baza militara rusa
4
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
Alegeri Ungaria
5
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
Surpriză! Portughezii au făcut anunțul despre Cristiano Ronaldo
Digi Sport
Surpriză! Portughezii au făcut anunțul despre Cristiano Ronaldo
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ambulanta stricata drum cu gropi
Șosele distruse, localnici revoltați. Județul în care o ambulanță în misiune s-a rupt în gropile de pe drum. „A plecat stricată cu ea”
IGSU turturi ninsori
Zăpadă și polei în Capitală și alte zone. IGSU avertizează: circulați cu grijă pe zăpadă și aveți grijă la țurțuri
lacat pe usa
Aproape 20.000 de firme au pus lacătul pe ușă în 2025. București și Cluj sunt în topul suspendărilor
mașină Poliția Română
Un băiat de 14 ani, care a bătut un alt adolescent în fața unui mall din Cluj și l-a lăsat inert, a fost plasat în arest la domiciliu
mana de fata
Un fost ofițer din Cluj este acuzat că ar fi agresat sexual o minoră. Bărbatul, plasat în arest la domiciliu
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine un discurs
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea...
o persoana are in mana mai multe bancnote
Contribuția la Pilonul 2 ar putea crește la 6% până în 2027...
stb
Gratuitatea pentru pensionari va fi păstrată de STB, anunță Primăria...
Reacția TikTok, după investigația anunțată de Comisia Europeană
Comisia Europeană: „Cine ar putea reprezenta un risc în alegerile...
Ultimele știri
Probleme cu două zile înainte de ceremonia de deschidere: Italia a dejucat atacuri cibernetice rusești care vizau Jocurile Olimpice
Deficitul Rusiei s-ar putea tripla în 2026, în urma scăderii veniturilor din petrol. „Situaţia se deteriorează semnificativ” (Reuters)
Republica Cehă a închis ultima mină de cărbune, punând capăt unei industrii vechi de 250 de ani. Ce a determinat această schimbare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Fanatik.ro
Scandat total pe axa Premier League – Casa Albă. Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, atac frontal...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Industria plăcerii dă în judecată MAI. Culisele unui scandal fără precedent în România: „Se pot trezi oricând...
Adevărul
Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
Pro FM
Veronica Berti, reacție fermă când a fost întrebată dacă este geloasă pe admiratoarele soțului ei. Sunt...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească...
Newsweek
Cum a reușit un pensionar să nu mai plătească CASS la pensie. Cum trebuie să procedeze ceilalți pensionari?
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Fanii îi adoră. Cameron Diaz și Keanu Reeves, la premiera noului lor film, în regia lui Jonah Hill. Numeroase...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”