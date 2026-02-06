Live TV

Video Accident spectaculos în parcarea unui mall: un autoturism s-a răsturnat. Un bărbat a ajuns la spital

Data actualizării: Data publicării:
accident floresti
Captură foto Digi24

Un bărbat a fost rănit ușor, în noaptea de joi spre vineri, după ce mașina în care se afla s-a răsturnat în parcarea unui centru comercial din Florești. Autoturismul s-a oprit în apropierea unui restaurant cu specific asiatic, care era închis la acea oră. Șoferul nu avea permis de conducere. A fost deschis un dosar penal.

Potrivit primelor informații, accidentul a avut loc în jurul orei 00.40, când martorii au alertat autoritățile. La sosirea echipajelor de intervenție, mașina era răsturnată, însă nu au fost identificate victime încarcerate.

Bărbatul de 38 de ani nu avea permis de conducere și a fost dus la spital însă a refuzat testarea pentru alcool. A fost deschis un dosar penal.

„Solicitarea a venit în jurul orei 00.40, iar echipajele au găsit la fața locului un autoturism răsturnat. Nu au existat victime încarcerate, însă un bărbat de aproximativ 55 de ani a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Au intervenit o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD”, a transmis ISU Cluj, scrie dejeanul.ro.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
nicusor dan sustine un discurs
2
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
donald trump
3
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
Vladimir Putin la telefon
4
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
masa negocieri ucraina sua rusia la abu dhabi
5
Negocieri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către...
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă
Digi Sport
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pompier IGSU
Un pompier aflat în timpul liber a salvat un tânăr de 19 ani dintr-o mașină avariată: „Sunt aici să te ajut”
Siberian tiger standing in white winter snow
Imagini virale pe TikTok cu un tigru siberian filmat într-o curte din Dâmbovița. Poliția a deschis dosar penal
ambulanta stricata drum cu gropi
Șosele distruse, localnici revoltați. Județul în care o ambulanță în misiune s-a rupt în gropile de pe drum. „A plecat stricată cu ea”
lacat pe usa
Aproape 20.000 de firme au pus lacătul pe ușă în 2025. București și Cluj sunt în topul suspendărilor
mașină Poliția Română
Un băiat de 14 ani, care a bătut un alt adolescent în fața unui mall din Cluj și l-a lăsat inert, a fost plasat în arest la domiciliu
Recomandările redacţiei
tancuri rusești în timpul exercițiilor militare Rusia-Belarus din 2022
O nouă simulare de război arată cum Rusia și-ar atinge „majoritatea...
Sediul DNA
VIDEO Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5. Pe cine vizează...
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei.
Ciucu: Îmi bat capul cu Ministerul Finanţelor şi în coaliţie cum să...
EDL REPORTAJ FORTELE SPECIALE 050226_05051
Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care...
Ultimele știri
Companie de ride sharing, condamnată să plătească despăgubiri de 8,5 milioane de dolari unei pasagere care acuză că a fost violată
Cod roșu de inundații în Buzău. Mesaje RO-ALERT și drumuri blocate după ploile torențiale. 21 de localități din 5 județe sunt afectate
Rusia acuză Ucraina că a bombardat ținte civile în Belgorod: „Au fost provocate pagube grave”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Miliardarul Nelson Peltz, primele declarații despre scandalul din familia Beckham: „Fiica mea și Brooklyn...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o...
Fanatik.ro
Cum vor să salveze guvernanții producția de cărbune a țării. Intrarea României în război, scenariul luat în...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Dănuţ Lupu, veşti bune despre Mircea Lucescu: „Este ca un copil! Nu are stare. Doctorul îi spunea să stea în...
Adevărul
Profesoara româncă rupe tăcerea despre legătura sa cu Jeffrey Epstein: „Aș vrea să nu-l fi cunoscut...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce lovitură! Chivu are contractul pe masă și semnează! "Doar un antrenor adevărat poate face asta!"
Pro FM
Ce pedeapsă a primit femeia care a terorizat-o ani întregi pe Mădălina Ghenea: "Stresul a fost imens...
Film Now
Greu de ratat. Tom Cruise, pe motocicletă, a atras atenția trecătorilor în LA. Prima apariție după ce și-a...
Adevarul
Cine este românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume: „Baroneasa” are o lungime de peste 7 metri...
Newsweek
Pensie de doar 1.250 lei după 29 ani de muncă. Care pensionari iau pensii sub 2.000 lei deși au 30 ani vechime
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Jennifer Lopez, geloasă pe ascensiunea lui Jennifer Garner?! Apropiat: „Faptul că ar putea deveni miliardară...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...