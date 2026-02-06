Un bărbat a fost rănit ușor, în noaptea de joi spre vineri, după ce mașina în care se afla s-a răsturnat în parcarea unui centru comercial din Florești. Autoturismul s-a oprit în apropierea unui restaurant cu specific asiatic, care era închis la acea oră. Șoferul nu avea permis de conducere. A fost deschis un dosar penal.

Potrivit primelor informații, accidentul a avut loc în jurul orei 00.40, când martorii au alertat autoritățile. La sosirea echipajelor de intervenție, mașina era răsturnată, însă nu au fost identificate victime încarcerate.

Bărbatul de 38 de ani nu avea permis de conducere și a fost dus la spital însă a refuzat testarea pentru alcool. A fost deschis un dosar penal.

„Solicitarea a venit în jurul orei 00.40, iar echipajele au găsit la fața locului un autoturism răsturnat. Nu au existat victime încarcerate, însă un bărbat de aproximativ 55 de ani a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Au intervenit o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD”, a transmis ISU Cluj, scrie dejeanul.ro.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

