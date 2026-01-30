Live TV

Video Revoltă printre șoferii și vatmanii de la STB din cauza scandalului politic din CGMB: „Când au furat, ne-au întrebat pe noi?”

Data publicării:
autobuze si tramvaie stb bucuresti
Foto: Capturi video Digi24

Este revoltă printre șoferi și vatmani, enervați că STB este la un pas de insolvență din cauza datoriilor. O parte dintre ei au răbufnit la microfonul Digi 24, cu mesaje adresate celor pe care îi consideră vinovați. 

Este o perioadă cu nervi mulți, chin și muncă grea pentru șoferii și vatmanii STB. Mulți n-au piese de schimb, n-au anvelope sigure și nici măcar ulei de motor. Destui conduc autobuze și tramvaie ruginite și cârpite care se defectează des.

Acasă nu mai duc vouchere de vacanță și nici salarii ajustate cu inflația. Un lanț lung de lipsuri care a iscat deja tensiune printre angajații din teren. Iar iminenta insolvență cauzată de datoriile STB, laolaltă cu certurile politice dintre primarul Capitalei și consilierii municipali ai PSD, AUR și PUSL, enervează și mai mult șoferii, vatmanii și personalul tehnic.

Furăciunile le-au făcut PSD-ul, PNL-ul și cine a fost. Păi, când au furat, ne-au întrebat pe noi? Că s-au supralicitat piesele și toate alea, ne-au întrebat pe noi? Nu ei sunt la butoane?, spune un bărbat. 

Trebuie bani de întreținere la mașinile astea. Astea nu merg. Otokarele sunt zob și alea. Nu am făcut noi nicio ghidușie. S-au făcut sus, acolo. Ar trebui s-o dea la un sens, să fie bine pentru toată lumea. C-o să aibă de suferit și călătorii și toți o să fim afectați, mai spune și un alt șofer.

Deja e rău. N-avem piese, n-avem ulei, n-avem nimic!, mai adaugă acesta. 

Un alt șofer afirmă: Proasta gestionare. Managementul care nu e de acum, e de ani de zile.

Reporter: Piese noi mai primiți?

Șofer: S-a tăiat cu piesele. Pentru că nu sunt bani.

Reporter: Anvelopele?

Șofer: Astea. La mine e încă bine. Sunt altele care sunt maieuri. De pe vremea lui Firea noi avem amanetate tramvaie, autobuze și o parte din societatea de la direcție. S-au mai făcut și alte împrumuturi și din cauza asta s-a ajuns aici. Și ce-o să facă cu insolvența?

Noi suntem 6 mii. Și încă o dată e TESA.  Să facă ceva! De aia cred că vor să ajungă și la insolvență. Să termine treaba asta, mai declară el.

Reporter: Ce treabă?

Șofer: Unii stau la birou și alții lucrează. Suntem jumătate - jumătate.

Reporter: E corect, așa?

Șofer: Nu e corect! Pentru că TESA ar trebui să fie 20 - 30 la sută. Nu jumătate cu cei care lucrează.  

Dacă plecăm de acasă și ne trezim la 3 dimineață o facem pentru că avem rate, pentru a duce bani acasă. Iar faptul că ei nu se înțeleg la nivel politic, vă dați seama că ne afectează pe toți, mai spune și un alt bărbat. 

Tensiunile politice din Consiliul General al Capitalei sunt la cel mai ridicat nivel de la constituirea coaliției de guvernare încoace. La ședința de joi, consilierii municipali ai PSD s-au aliat cu reprezentanții AUR și PUSL și i-au declarat opoziție primarului liberal Ciucu. Scandalul politic blochează situația financiară a STB și trimite transportul public din Capitală în pragul colapsului.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bancnote de 100 de lei
1
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
vladimir-putin-karin-kneissl
3
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
rubio si lavrov
4
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
kadrov
5
Ramzan Kadîrov se opune negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina: „Trebuie...
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"
Digi Sport
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trapperul MGK, reținut după o bătaie la o sală din Capitală: alți 6 tineri, săltați de poliție. Aveau la ei cuţite, pistoale și săbii
avocata adriana georgescu selfie
Stenograme din dosarul avocatei care lua mită: „Sunt conectată și la mafie, și la miniștri”. Adriana Georgescu, poze cu politicieni
Ciprian Ciucu și Nicușor Dan.
„E o situație dificilă pentru primarul general al Capitalei”: Nicușor Dan, despre datoriile STB și problemele din Consiliul General
gardul palatului parlamentului
Dărâmarea gardului de la Palatul Parlamentului, aprobată de CGMB. Ce amenajări prevede proiectul
ciprian ciucu daniel baluta
Daniel Băluță, după ce PSD a blocat proiectele lui Ciprian Ciucu în ședința CGMB: „Se încerca mascarea amatorismului”
Recomandările redacţiei
Antonia Colibasanu
Cum poate Europa să arate forță în era Trump. Antonia Colibășanu: A...
ID323922_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ilie Bolojan ar putea cere vot de încredere în PNL, după atacurile...
Colaj Alexandr Adarich
Bancher ucrainean cu cetățenia română, găsit mort după ce a căzut de...
profimedia-0772551801
Fondul de criză al UE, în valoare de 500 de miliarde €, ar putea fi...
Ultimele știri
Protest cu sute de angajați la rafinăria Petromidia. Motivul pentru care salariații au ieșit în stradă și ce s-a discutat la negocieri
Tragere la sorți playoff Europa League. Duel românesc: PAOK Salonic - Celta Vigo
Un nou procedeu de camuflaj testat de ruși: îmbrăcămintea de pinguin. Dronele ucrainene nu se lasă păcălite
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe...
Cancan
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Fanatik.ro
Ștefan Baiaram, prezentat la Benfica şi FC Porto! Verdictul lui Jose Mourinho despre atacantul Universității...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
După ce Anei Maria Bărbosu i-a fost luată medalia olimpică, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii...
Adevărul
Tot mai mulți români cumpără locuințe în Emiratele Arabe Unite, atrași de impozitul zero pe proprietate
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
"A fost o nebunie!" Alcaraz conducea cu 6-4, 7-6 și nimeni nu a putut anticipa ce urmează: 5 ore și 27 de...
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Jamie Lee Curtis, dezvăluiri neașteptate la patru ani de când a câștigat primul premiu Oscar din carieră: „Nu...
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este...
Newsweek
Pensiile ar putea scădea cu sute de lei după 2030. Ne trebuie 40 miliarde € să evităm dezastrul. Care e cauza?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Cine este femeia despre care s-a spus că ar fi noua cucerire a lui Ben Affleck. Modelul de 28 de ani a rupt...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”