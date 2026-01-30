Este revoltă printre șoferi și vatmani, enervați că STB este la un pas de insolvență din cauza datoriilor. O parte dintre ei au răbufnit la microfonul Digi 24, cu mesaje adresate celor pe care îi consideră vinovați.

Este o perioadă cu nervi mulți, chin și muncă grea pentru șoferii și vatmanii STB. Mulți n-au piese de schimb, n-au anvelope sigure și nici măcar ulei de motor. Destui conduc autobuze și tramvaie ruginite și cârpite care se defectează des.

Acasă nu mai duc vouchere de vacanță și nici salarii ajustate cu inflația. Un lanț lung de lipsuri care a iscat deja tensiune printre angajații din teren. Iar iminenta insolvență cauzată de datoriile STB, laolaltă cu certurile politice dintre primarul Capitalei și consilierii municipali ai PSD, AUR și PUSL, enervează și mai mult șoferii, vatmanii și personalul tehnic.

Furăciunile le-au făcut PSD-ul, PNL-ul și cine a fost. Păi, când au furat, ne-au întrebat pe noi? Că s-au supralicitat piesele și toate alea, ne-au întrebat pe noi? Nu ei sunt la butoane?, spune un bărbat.

Trebuie bani de întreținere la mașinile astea. Astea nu merg. Otokarele sunt zob și alea. Nu am făcut noi nicio ghidușie. S-au făcut sus, acolo. Ar trebui s-o dea la un sens, să fie bine pentru toată lumea. C-o să aibă de suferit și călătorii și toți o să fim afectați, mai spune și un alt șofer.

Deja e rău. N-avem piese, n-avem ulei, n-avem nimic!, mai adaugă acesta.

Un alt șofer afirmă: Proasta gestionare. Managementul care nu e de acum, e de ani de zile.

Reporter: Piese noi mai primiți?

Șofer: S-a tăiat cu piesele. Pentru că nu sunt bani.

Reporter: Anvelopele?

Șofer: Astea. La mine e încă bine. Sunt altele care sunt maieuri. De pe vremea lui Firea noi avem amanetate tramvaie, autobuze și o parte din societatea de la direcție. S-au mai făcut și alte împrumuturi și din cauza asta s-a ajuns aici. Și ce-o să facă cu insolvența?

Noi suntem 6 mii. Și încă o dată e TESA. Să facă ceva! De aia cred că vor să ajungă și la insolvență. Să termine treaba asta, mai declară el.

Reporter: Ce treabă?

Șofer: Unii stau la birou și alții lucrează. Suntem jumătate - jumătate.

Reporter: E corect, așa?

Șofer: Nu e corect! Pentru că TESA ar trebui să fie 20 - 30 la sută. Nu jumătate cu cei care lucrează.

Dacă plecăm de acasă și ne trezim la 3 dimineață o facem pentru că avem rate, pentru a duce bani acasă. Iar faptul că ei nu se înțeleg la nivel politic, vă dați seama că ne afectează pe toți, mai spune și un alt bărbat.

Tensiunile politice din Consiliul General al Capitalei sunt la cel mai ridicat nivel de la constituirea coaliției de guvernare încoace. La ședința de joi, consilierii municipali ai PSD s-au aliat cu reprezentanții AUR și PUSL și i-au declarat opoziție primarului liberal Ciucu. Scandalul politic blochează situația financiară a STB și trimite transportul public din Capitală în pragul colapsului.

Editor : C.S.