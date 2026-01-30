Live TV

Video Pădurile României, distruse sistematic: Comorova, perla verde a litoralului, pe jumătate pierdută. Tăieri ilegale și în Prahova

Data publicării:
defriisari, padure, taiere lemn
FOTO: Getty Images
Din articol
Pădurea Comorova, pe jumătate pierdută Conflicte juridice și inițiative de salvare Situația din județul Prahova

Pădurile României se confruntă cu distrugeri sistematice, provocate atât de defrișări brutale, cât și de retrocedări ilegale. Pădurea Comorova, perla verde a litoralului românesc, avea peste 885 de hectare în urmă cu 100 de ani, dar acum a rămas pe jumătate. Situații similare se regăsesc și în județul Prahova. Polițiștii au făcut sute de controale și au dat amenzi de sute de mii de lei doar anul trecut.

Pădurea Comorova, pe jumătate pierdută

Pădurea Comorova a fost creată de Regele Carol I între 1890 și 1910, cu o suprafață inițială de 885 de hectare, întinzându-se de la Costinești până spre Mangalia.

La începutul anilor ’70, o treime din pădure a fost defrișată pentru construcția stațiunilor de pe litoralul sudic. În anii 2000, pădurea mai avea doar 519 hectare.

„Ce a rămas din defrișarea necesară construirii stațiunilor a continuat să figureze în continuare ca teren cu vegetație forestieră scos din regimul silvic”, a declarat Adrian Cârlescu, jurnalist de investigații.

Așa a rămas până în ziua de astăzi. Din cauza acestei hibe, practic s-a deschis calea ca întreaga pădure să ajungă în patrimoniul municipiului Mangalia și apoi pe mâini private.

„S-au defrișat mai multe suprafețe de pădure de-a lungul timpului”, a declarat Adrian Cârlescu.

Conflicte juridice și inițiative de salvare

Situația incertă a pădurii a ajuns și în instanță.

„În 2022 am demarat o inițiativă cetățenească de salvare a Pădurii Comorova, prin care ceream primăriei trecerea pădurii din proprietate privată în proprietatea publică, a statului, pentru ca pădurea să fie protejată de vânzări, executări silite sau retrocedări”, a explicat Semiran Abdurafi, consilier local.

Această inițiativă nu a intrat niciodată pe ordinea de zi a consiliului local, așa că m-am gândit să merg în instanță. 146 de hectare au fost deja vândute, iar 55 erau cadastrate și intabulate.

Decizia instanței nu a fost încă pusă în aplicare, deoarece nu se știe exact câte hectare mai are pădurea, iar cadastrarea zonei împădurite abia a început.

Reprezentanții Primăriei Mangalia precizează că suprafața pădurii include și terenuri neîmpădurite.

„Erau și zone cu diferite construcții, de dinainte de Revoluție: terenuri de tenis și volei, panouri solare, sediul pompierilor militari, gara CFR”, a declarat Paul Foleanu, viceprimar al municipiului Mangalia.

Toate aceste obiective erau incluse la modul general în Pădurea Comorova și în cele 500 de hectare despre care vorbeam.

„În schimb, nu era peste tot pădure. Acum inventariem exact zonele împădurite”, a adăugat Foleanu.

Direcția Națională Anticorupție a anchetat neregulile, însă dosarul a fost clasat din cauza prescripției. Totuși, procurorii au deschis un nou dosar în 2023, vizând introducerea pădurii în intravilan și tranzacțiile care au urmat.

Situația din județul Prahova

Județul Prahova se află de ani de zile în topul tăierilor ilegale de păduri. Doar în 2025, polițiștii au efectuat sute de controale și au aplicat amenzi de sute de mii de lei.

„În cursul anului 2025, polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au desfășurat 700 de controale, au întocmit aproximativ 190 de dosare penale și au aplicat 100 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 205.000 de lei”, a declarat Alexandru Niță, purtător de cuvânt IPJ Prahova.

Localnicii sunt îngrijorați de amploarea defrișărilor ilegale și de lipsa de măsuri eficiente.

Am văzut reportaje, chiar la dvs. la televiziune. Cei care militează împotriva acestor lucruri sunt alergați sau bătuți. Nimeni nu ia nicio măsură să facă ceva.

Potrivit Romsilva, în ultimii ani, cele mai multe furturi de lemne din Prahova au fost descoperite pe raza localităților Măneciu, Plopeni și Măgureni.

Citește și: Ancheta scoate la iveală noi nereguli în pădurea de la Băile Felix: Sunt mai mulți arbori tăiați ilegal decât în plângerea penală

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bancnote de 100 de lei
1
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
vladimir-putin-karin-kneissl
3
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
rubio si lavrov
5
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"
Digi Sport
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
padure ilustrativ
Alex Găvan: După adoptarea metodologiei, pădurea de la Băile Felix va face parte din centura verde a municipiului Oradea
baile felix lemn
Arbori tăiați ilegal la Băile Felix. Gabriel Păun, președintele Agent Green: „Autoritățile prind doar 1% din cazuri”
DRONA DETONATA
O dronă a fost semnalată în Marea Neagră. Momentul în care aparatul a fost detonat de militarii români
photo-collage.png (50)
Intervenție de urgență la Agigea. Căutări după ce o fată ar fi căzut în Canalul Dunăre–Marea Neagră. Salvatorii i-au găsit rucsacul
animale zoo ger
Cum sunt protejate animalele de ger. Grădina zoo din țară, unde maimuțele primesc zilnic ceai cald, iar leii au încălzire în pardoseală
Recomandările redacţiei
Antonia Colibasanu
Cum poate Europa să arate forță în era Trump. Antonia Colibășanu: Am...
Colaj Alexandr Adarich
Bancher ucrainean cu cetățenia română, găsit mort după ce a căzut de...
sediu si sgila CJUE
România, dată în judecată de CE, la Curtea de Justiție a UE, pentru...
profimedia-0772551801
Fondul de criză al UE, în valoare de 500 de miliarde €, ar putea fi...
Ultimele știri
SUA schimbă conducerea civilă şi militară a misiunii sale în Fâşia Gaza
Zelenski respinge revendicările teritoriale ale Rusiei. La ce teritoriu nu va renunța liderul ucrainean și ce îi cere Americii
Câmpul minat comercial al lui Donald Trump pune presiune pe aliații Americii: „A majorat tarifele vamale în două situații distincte”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe...
Cancan
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Fanatik.ro
După ce Anei Maria Bărbosu i-a fost luată medalia olimpică, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Giovanni Becali aruncă bomba: „Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României!”. Exclusiv
Adevărul
Tot mai mulți români cumpără locuințe în Emiratele Arabe Unite, atrași de impozitul zero pe proprietate
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
"A fost o nebunie!" Alcaraz conducea cu 6-4, 7-6 și nimeni nu a putut anticipa ce urmează: 5 ore și 27 de...
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Jamie Lee Curtis, dezvăluiri neașteptate la patru ani de când a câștigat primul premiu Oscar din carieră: „Nu...
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este...
Newsweek
Victorie pentru pensionari. Eliminarea CASS la pensiile peste 3.000 lei, la Înalta Curte. Ce șanse sunt?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Cine este femeia despre care s-a spus că ar fi noua cucerire a lui Ben Affleck. Modelul de 28 de ani a rupt...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”