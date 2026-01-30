Pădurile României se confruntă cu distrugeri sistematice, provocate atât de defrișări brutale, cât și de retrocedări ilegale. Pădurea Comorova, perla verde a litoralului românesc, avea peste 885 de hectare în urmă cu 100 de ani, dar acum a rămas pe jumătate. Situații similare se regăsesc și în județul Prahova. Polițiștii au făcut sute de controale și au dat amenzi de sute de mii de lei doar anul trecut.

Pădurea Comorova, pe jumătate pierdută

Pădurea Comorova a fost creată de Regele Carol I între 1890 și 1910, cu o suprafață inițială de 885 de hectare, întinzându-se de la Costinești până spre Mangalia.

La începutul anilor ’70, o treime din pădure a fost defrișată pentru construcția stațiunilor de pe litoralul sudic. În anii 2000, pădurea mai avea doar 519 hectare.

„Ce a rămas din defrișarea necesară construirii stațiunilor a continuat să figureze în continuare ca teren cu vegetație forestieră scos din regimul silvic”, a declarat Adrian Cârlescu, jurnalist de investigații.

Așa a rămas până în ziua de astăzi. Din cauza acestei hibe, practic s-a deschis calea ca întreaga pădure să ajungă în patrimoniul municipiului Mangalia și apoi pe mâini private.

„S-au defrișat mai multe suprafețe de pădure de-a lungul timpului”, a declarat Adrian Cârlescu.

Conflicte juridice și inițiative de salvare

Situația incertă a pădurii a ajuns și în instanță.

„În 2022 am demarat o inițiativă cetățenească de salvare a Pădurii Comorova, prin care ceream primăriei trecerea pădurii din proprietate privată în proprietatea publică, a statului, pentru ca pădurea să fie protejată de vânzări, executări silite sau retrocedări”, a explicat Semiran Abdurafi, consilier local.

Această inițiativă nu a intrat niciodată pe ordinea de zi a consiliului local, așa că m-am gândit să merg în instanță. 146 de hectare au fost deja vândute, iar 55 erau cadastrate și intabulate.

Decizia instanței nu a fost încă pusă în aplicare, deoarece nu se știe exact câte hectare mai are pădurea, iar cadastrarea zonei împădurite abia a început.

Reprezentanții Primăriei Mangalia precizează că suprafața pădurii include și terenuri neîmpădurite.

„Erau și zone cu diferite construcții, de dinainte de Revoluție: terenuri de tenis și volei, panouri solare, sediul pompierilor militari, gara CFR”, a declarat Paul Foleanu, viceprimar al municipiului Mangalia.

Toate aceste obiective erau incluse la modul general în Pădurea Comorova și în cele 500 de hectare despre care vorbeam.

„În schimb, nu era peste tot pădure. Acum inventariem exact zonele împădurite”, a adăugat Foleanu.

Direcția Națională Anticorupție a anchetat neregulile, însă dosarul a fost clasat din cauza prescripției. Totuși, procurorii au deschis un nou dosar în 2023, vizând introducerea pădurii în intravilan și tranzacțiile care au urmat.

Situația din județul Prahova

Județul Prahova se află de ani de zile în topul tăierilor ilegale de păduri. Doar în 2025, polițiștii au efectuat sute de controale și au aplicat amenzi de sute de mii de lei.

„În cursul anului 2025, polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au desfășurat 700 de controale, au întocmit aproximativ 190 de dosare penale și au aplicat 100 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 205.000 de lei”, a declarat Alexandru Niță, purtător de cuvânt IPJ Prahova.

Localnicii sunt îngrijorați de amploarea defrișărilor ilegale și de lipsa de măsuri eficiente.

Am văzut reportaje, chiar la dvs. la televiziune. Cei care militează împotriva acestor lucruri sunt alergați sau bătuți. Nimeni nu ia nicio măsură să facă ceva.

Potrivit Romsilva, în ultimii ani, cele mai multe furturi de lemne din Prahova au fost descoperite pe raza localităților Măneciu, Plopeni și Măgureni.

