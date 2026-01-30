Live TV

SUA schimbă conducerea civilă şi militară a misiunii sale în Fâşia Gaza

Data publicării:
Gaza City
Conducerea militară şi civilă a misiunii SUA în Gaza va fi înlocuită şi numele noilor titulari vor fi anunţate public, au declarat vineri diplomaţi americani, citaţi de Reuters, în contextul în care ţările europene îşi regândesc prezenţa în cadrul iniţiativei post-conflict pentru enclava palestiniană.

Ofiţerul militar cu rangul cel mai înalt de la Centrul de comandă civilă-militară (CMCC), un general-locotenent cu trei stele, este de aşteptat să fie înlocuit de un comandant de rang inferior, în timp ce persoana care asigura funcţia de top civilă revine în postul de ambasador al SUA în Yemen, scrie Agerpres.

CMCC a fost creat în octombrie în prima fază a planului preşedintelui SUA Donald Trump de a pune capăt războiului din Fâşia Gaza şi este menit să supravegheze încetarea focului între Israel şi mişcarea palestiniană Hamas şi să faciliteze accesul ajutorului umanitar în enclava palestiniană.

Generalul-locotenent Patrick Frank, militarul american cu cel mai înalt rang fin forţele SUA din Orientul Mijlociu, a condus CMCC în sudul Israelului încă de la crearea centrului. Luna trecută, Pentagonul a anunţat că Frank a fost promovat în postul de şef-adjunct al Centrului de comandă al SUA pentru Orientul Mijlociu şi Asia centrală (CENTCOM).

Patru diplomaţi au declarat pentru Reuters că este de aşteptat ca general-locotenentul Frank să plece cel mai devreme săptămâna viitoare.

Potrivit Departamentului de Stat american, conducerea civilă a CMCC, diplomatul de carieră Steve Fagin a revenit la postul său de ambasador al SUA în Yemen, după ce a deţinut „rolul provizoriu de lider civil al CMCC”. Diplomaţia americană nu a precizat numele înlocuitorului său.

Conform planului preşedintelui SUA, Donald Trump, pentru încheierea războiului din Fâşia Gaza, un Comitet naţional pentru administrarea Gaza (NCAG) urmează să gestioneze provizoriu enclava palestiniană sub egida „Consiliului pentru pace” ce va fi prezidat de Donald Trump însuşi.

Prima etapă a planului de pace prevede o încetare a focului între Israel şi Hamas, ce a intrat în vigoare pe 10 octombrie 2025. În ultimele trei luni şi jumătate luptele au încetat, au fost eliberaţi ostatici din Gaza în schimbul unor deţinuţi palestinieni din închisori din Israel şi forţele israeliene s-au retras de pe aproape jumătate din suprafaţa Fâşiei Gaza.

Cele două părţi beligerante se acuză însă reciproc de încălcarea încetării focului. Peste 400 de palestinieni şi trei soldaţi israelieni au fost ucişi.

A doua fază a planului de pace, anunţată în această lună de preşedintele american Donald Trump, prevede între altele dezarmarea Hamas, retragerea graduală a armatei israeliene, care deţine controlul asupra a peste jumătate din teritoriul Fâşiei Gaza, şi desfăşurarea unei forţe internaţionale de stabilizare.

Planul de pace al lui Trump a fost susţinut de o rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU în luna noiembrie. Obiectivul general al planului este de aduce o încetare durabilă a războiului între Israel şi mişcarea palestiniană Hamas şi de a reconstrui Fâşia Gaza, distrusă aproape total în cei doi ani de război.

 

