Live TV

Fondul de criză al UE, în valoare de 500 de miliarde €, ar putea fi utilizat pentru apărare. De ce România nu va avea acces la bani

Data publicării:
profimedia-0772551801
Pierre Gramegna, director general al Mecanismului european de stabilitate (MES), Foto: Profimedia
Din articol
Reorientarea scopului Fondului creat pentru criza datoriilor „Linie de sprijin pentru apărare”

Un fond european de criză cu rezerve de peste 430 de miliarde de euro ar putea împrumuta bani țărilor UE pentru apărare, a declarat pentru Reuters șeful Mecanismului European de Stabilitate (MES), în contextul în care blocul se străduiește să-și consolideze armatele. Dacă se va ajunge la o astfel de măsură, banii vor putea fi accesați doar de țările din zona euro, cel puțin conform regulilor de funcționare a fondului din prezent, excluzând astfel țări precum România și Polonia, care nu folosesc moneda unică europeană.

Pierre Gramegna, directorul general al Mecanismului European de Stabilitate, a declarat că MES ar putea acorda linii de credit pentru apărare și nu ar solicita în schimb reforme economice stricte, în parte pentru a disipa orice stigmat care ar putea apărea din solicitarea de bani din fondul de urgență al zonei euro.

„În aceste vremuri de turbulențe geopolitice, care au determinat creșterea cheltuielilor, costurile de apărare pentru toate țările, trebuie să utilizăm întregul potențial al MES”, a declarat Gramenga.

El a subliniat utilizarea liniilor de credit pentru apărare în cazul țărilor cu o situație financiară bună, dar ale căror bugete sunt limitate, în special statele mai mici din zona euro.

„Avem instrumente”, a spus el. „Este în interesul Europei ... să utilizeze întregul potențial.”

„Este evident că relația dintre Europa și Statele Unite devine din ce în ce mai dificilă.”

Reorientarea scopului Fondului creat pentru criza datoriilor

Orice astfel de sprijin financiar ar fi important din punct de vedere simbolic, reorientând un fond creat în momentul culminant al crizei datoriilor din zona euro pentru a preveni colapsul economiilor naționale, al băncilor și pentru a susține moneda.

Ostilitatea deschisă a președintelui american Donald Trump față de Europa îi obligă pe liderii politici europeni să caute mijloace alternative de apărare a regiunii împotriva agresiunii ruse.

Declarațiile lui Gramegna sugerează disponibilitatea de a utiliza vasta rezervă europeană pentru a consolida țările din zona euro, în special țările baltice mai mici care se învecinează cu Rusia, deși împrumuturile trebuie mai întâi aprobate de cele 21 de țări din zona euro care susțin MES.

Numai țările din zona euro ar putea obține împrumuturile, exceptându-le pe cele care nu utilizează moneda, cum ar fi Polonia. MES nu menționează în mod explicit apărarea în misiunea sa, iar orice astfel de schimbare ar necesita aprobarea statelor membre, inclusiv a țărilor neutre din punct de vedere militar, precum Austria, Cipru, Malta sau Irlanda.

Încercările Europei de a-și consolida apărarea, la patru ani după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, au devenit mai urgente de când Trump a amenințat cu impunerea de tarife comerciale țărilor care au respins pretențiile sale asupra Groenlandei, un teritoriu danez.

Gramegna a sugerat un rol potențial pentru MES, care a fost înființat în timpul crizei datoriilor pentru a acorda împrumuturi țărilor precum Grecia, dar care a devenit de atunci în mare parte redundant.

„Este unul dintre instrumentele noastre”, a spus el, referindu-se la utilizarea așa-numitelor linii de credit preventive pentru apărare. „Este disponibil. Trebuie să redescoperim potențialul acestui instrument.”

„Trebuie să garantați că această facilitate ... trebuie utilizată pentru cheltuieli de apărare”, a spus el, adăugând că aceasta nu va veni cu condiții draconice. „Scopul principal aici este de a evita ca acest tip de instrument să fie combinat cu restructurarea economiei.”

„Linie de sprijin pentru apărare”

Comentariile sale dau un nou suflu „linii de sprijin pentru apărare” sugerate anterior de fostul prim-ministru italian Enrico Letta, care prevedea acordarea de împrumuturi de până la 2% din producția economică a unei țări, la rate de dobândă scăzute, pentru apărare.

Propunerea lui Gramegna reflectă un program de sprijin în caz de criză al MES, în valoare de până la 240 de miliarde de euro, creat în timpul pandemiei de COVID pentru a ajuta țările să cheltuiască pentru sănătate. În cele din urmă, acesta a rămas nefolosit.

Țările baltice Lituania, Estonia și Letonia ar putea beneficia de acest program. Acestea și-au mărit de patru ori cheltuielile pentru apărare de la invadarea Ucrainei de către Rusia, ajungând la aproximativ 5% din producția economică, împrumutând sume mari pentru a acoperi costurile.

Aceste țări, care se învecinează cu Rusia și cu aliatul său apropiat, Belarus, au suferit un număr tot mai mare de atacuri de sabotaj, pe care agențiile de aplicare a legii le atribuie Rusiei.

Ele au împrumutat miliarde de euro din programul de împrumuturi SAFE al UE, suprasubscris, pentru proiecte de apărare, în cadrul căruia UE împrumută în comun bani de pe piață pentru a-i împrumuta la costul real guvernelor UE pentru apărare. Sprijinul MES ar funcționa în mod similar.

Dacă ar fi creat ca sprijinul pentru pandemie, împrumuturile ar avea o pondere considerabilă în întreaga UE. Estonia a avut un produs intern brut de aproximativ 40 de miliarde de euro în 2024 - 2% din această sumă ar fi mai puțin de 1 miliard de euro.

Gramegna a spus că țările ar putea face „solicitări colective”, ceea ce ar evita orice stigmat asociat cu solicitarea de asistență din partea MES. „Impulsul trebuie să vină din partea țărilor membre”, a spus el.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bancnote de 100 de lei
1
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
vladimir-putin-karin-kneissl
3
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
rubio si lavrov
5
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"
Digi Sport
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ministerpräsidenten von Rumänien, Ilie Bolojan bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), im Bund
De ce a reușit Bulgaria și nu România. Explicațiile premierului Bolojan privind aderarea la zona euro
Sediul Băncii Centrale Europene.
Estul Europei ar putea obține un post la vârful Băncii Centrale Europene, după aderarea Bulgariei la zona euro
bancnote de euro date dintr-o mana in alta
România rămâne în afara zonei euro. Care sunt motivele care blochează adoptarea monedei unice
ID63051_INQUAM_Photos_George_Calin
Siegfried Mureşan, despre trecerea Bulgariei la euro: Poate suntem dezamăgiţi că aderă înaintea noastră, dar ei respectă criteriile
sofia proteste bulgaria
Guvernul Bulgariei a retras proiectul de buget pentru 2026, în urma protestelor masive care au avut loc la nivel național
Recomandările redacţiei
Antonia Colibasanu
Cum poate Europa să arate forță în era Trump. Antonia Colibășanu: Am...
Colaj Alexandr Adarich
Bancher ucrainean cu cetățenia română, găsit mort după ce a căzut de...
sediu si sgila CJUE
România, dată în judecată de CE, la Curtea de Justiție a UE, pentru...
vehicul blindat usor cobra II
MApN și Otokar își pasează responsabilitatea, după ce afaceriști cu...
Ultimele știri
SUA schimbă conducerea civilă şi militară a misiunii sale în Fâşia Gaza
Pădurile României, distruse sistematic: Comorova, perla verde a litoralului, pe jumătate pierdută. Tăieri ilegale și în Prahova
Zelenski respinge revendicările teritoriale ale Rusiei. La ce teritoriu nu va renunța liderul ucrainean și ce îi cere Americii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe...
Cancan
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Fanatik.ro
După ce Anei Maria Bărbosu i-a fost luată medalia olimpică, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Giovanni Becali aruncă bomba: „Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României!”. Exclusiv
Adevărul
Tot mai mulți români cumpără locuințe în Emiratele Arabe Unite, atrași de impozitul zero pe proprietate
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
"A fost o nebunie!" Alcaraz conducea cu 6-4, 7-6 și nimeni nu a putut anticipa ce urmează: 5 ore și 27 de...
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Jamie Lee Curtis, dezvăluiri neașteptate la patru ani de când a câștigat primul premiu Oscar din carieră: „Nu...
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este...
Newsweek
Victorie pentru pensionari. Eliminarea CASS la pensiile peste 3.000 lei, la Înalta Curte. Ce șanse sunt?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Cine este femeia despre care s-a spus că ar fi noua cucerire a lui Ben Affleck. Modelul de 28 de ani a rupt...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”