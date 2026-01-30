Fondul de criză al UE, în valoare de 500 de miliarde €, ar putea fi utilizat pentru apărare. De ce România nu va avea acces la bani

Un fond european de criză cu rezerve de peste 430 de miliarde de euro ar putea împrumuta bani țărilor UE pentru apărare, a declarat pentru Reuters șeful Mecanismului European de Stabilitate (MES), în contextul în care blocul se străduiește să-și consolideze armatele. Dacă se va ajunge la o astfel de măsură, banii vor putea fi accesați doar de țările din zona euro, cel puțin conform regulilor de funcționare a fondului din prezent, excluzând astfel țări precum România și Polonia, care nu folosesc moneda unică europeană.

Pierre Gramegna, directorul general al Mecanismului European de Stabilitate, a declarat că MES ar putea acorda linii de credit pentru apărare și nu ar solicita în schimb reforme economice stricte, în parte pentru a disipa orice stigmat care ar putea apărea din solicitarea de bani din fondul de urgență al zonei euro.

„În aceste vremuri de turbulențe geopolitice, care au determinat creșterea cheltuielilor, costurile de apărare pentru toate țările, trebuie să utilizăm întregul potențial al MES”, a declarat Gramenga.

El a subliniat utilizarea liniilor de credit pentru apărare în cazul țărilor cu o situație financiară bună, dar ale căror bugete sunt limitate, în special statele mai mici din zona euro.

„Avem instrumente”, a spus el. „Este în interesul Europei ... să utilizeze întregul potențial.”

„Este evident că relația dintre Europa și Statele Unite devine din ce în ce mai dificilă.”

Reorientarea scopului Fondului creat pentru criza datoriilor

Orice astfel de sprijin financiar ar fi important din punct de vedere simbolic, reorientând un fond creat în momentul culminant al crizei datoriilor din zona euro pentru a preveni colapsul economiilor naționale, al băncilor și pentru a susține moneda.

Ostilitatea deschisă a președintelui american Donald Trump față de Europa îi obligă pe liderii politici europeni să caute mijloace alternative de apărare a regiunii împotriva agresiunii ruse.

Declarațiile lui Gramegna sugerează disponibilitatea de a utiliza vasta rezervă europeană pentru a consolida țările din zona euro, în special țările baltice mai mici care se învecinează cu Rusia, deși împrumuturile trebuie mai întâi aprobate de cele 21 de țări din zona euro care susțin MES.

Numai țările din zona euro ar putea obține împrumuturile, exceptându-le pe cele care nu utilizează moneda, cum ar fi Polonia. MES nu menționează în mod explicit apărarea în misiunea sa, iar orice astfel de schimbare ar necesita aprobarea statelor membre, inclusiv a țărilor neutre din punct de vedere militar, precum Austria, Cipru, Malta sau Irlanda.

Încercările Europei de a-și consolida apărarea, la patru ani după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, au devenit mai urgente de când Trump a amenințat cu impunerea de tarife comerciale țărilor care au respins pretențiile sale asupra Groenlandei, un teritoriu danez.

Gramegna a sugerat un rol potențial pentru MES, care a fost înființat în timpul crizei datoriilor pentru a acorda împrumuturi țărilor precum Grecia, dar care a devenit de atunci în mare parte redundant.

„Este unul dintre instrumentele noastre”, a spus el, referindu-se la utilizarea așa-numitelor linii de credit preventive pentru apărare. „Este disponibil. Trebuie să redescoperim potențialul acestui instrument.”

„Trebuie să garantați că această facilitate ... trebuie utilizată pentru cheltuieli de apărare”, a spus el, adăugând că aceasta nu va veni cu condiții draconice. „Scopul principal aici este de a evita ca acest tip de instrument să fie combinat cu restructurarea economiei.”

„Linie de sprijin pentru apărare”

Comentariile sale dau un nou suflu „linii de sprijin pentru apărare” sugerate anterior de fostul prim-ministru italian Enrico Letta, care prevedea acordarea de împrumuturi de până la 2% din producția economică a unei țări, la rate de dobândă scăzute, pentru apărare.

Propunerea lui Gramegna reflectă un program de sprijin în caz de criză al MES, în valoare de până la 240 de miliarde de euro, creat în timpul pandemiei de COVID pentru a ajuta țările să cheltuiască pentru sănătate. În cele din urmă, acesta a rămas nefolosit.

Țările baltice Lituania, Estonia și Letonia ar putea beneficia de acest program. Acestea și-au mărit de patru ori cheltuielile pentru apărare de la invadarea Ucrainei de către Rusia, ajungând la aproximativ 5% din producția economică, împrumutând sume mari pentru a acoperi costurile.

Aceste țări, care se învecinează cu Rusia și cu aliatul său apropiat, Belarus, au suferit un număr tot mai mare de atacuri de sabotaj, pe care agențiile de aplicare a legii le atribuie Rusiei.

Ele au împrumutat miliarde de euro din programul de împrumuturi SAFE al UE, suprasubscris, pentru proiecte de apărare, în cadrul căruia UE împrumută în comun bani de pe piață pentru a-i împrumuta la costul real guvernelor UE pentru apărare. Sprijinul MES ar funcționa în mod similar.

Dacă ar fi creat ca sprijinul pentru pandemie, împrumuturile ar avea o pondere considerabilă în întreaga UE. Estonia a avut un produs intern brut de aproximativ 40 de miliarde de euro în 2024 - 2% din această sumă ar fi mai puțin de 1 miliard de euro.

Gramegna a spus că țările ar putea face „solicitări colective”, ceea ce ar evita orice stigmat asociat cu solicitarea de asistență din partea MES. „Impulsul trebuie să vină din partea țărilor membre”, a spus el.

