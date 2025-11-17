Live TV

Călin Georgescu, atac la guvernanți: „În spatele păduchilor Puterii au apărut șobolanii politicii românești”

Călin Georgescu, printre simpatizanții săi. Foto: Inquam Photos/Alexandru Nechez
Dosarul Georgescu. Acuzații

Călin Georgescu s-a prezentat luni la Curtea de Apel Bucureşti, la primul termen al procesului, aflat în faza de cameră preliminară, în care este judecat alături de mercenarii lui Horaţiu Potra pentru acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

La ieşirea din sala de judecată, Georgescu a folosit cuvinte dure la adresa guvernanţilor, pe care i-a numit „păduchi” şi „şobolani”.

„După cum vedeţi, este periculos să ai dreptate împotriva sistemului. Desigur că trădarea justiţiei este începutul prăbuşirii statului şi a demnităţii umane. Eu, acum ceva timp, v-am spus ceva legat de păduchii Puterii. Între timp, în spatele păduchilor au apărut şobolanii politicii româneşti, cei care se înghesuie să conducă ţara, nu să o ajute. Şi tot ei, şobolanii politicii româneşti, vor fi primii care vor părăsi corabia. Pentru că, aşa cum spunea marele Iorga, justiţia este de trei tipuri: justiţia oamenilor, justiţia inimii şi justiţia conştiinţei. Pe prima poţi să o ignori, din a doua înveţi şi din a treia este bine, întotdeauna, să o asculţi", a spus Georgescu pe holurile instanţei.

Procesul a fost amânat

Tot acum, avocatul său a anunţat că procesul a fost amânat la cererea avocaţilor celorlalţi inculpaţi din dosar.

Ca de fiecare dată, Georgescu a fost aşteptat de câţiva zeci de susţinători, care l-au întâmpinat pe liderul suveranist cu cântece patriotice.

La un moment dat, din boxe a răsunat şi melodia pe versurile poeziei „Avem o ţară”, interpretată pe 30 octombrie în Catedrala Naţională, şi despre care Patriarhia Română susţine că a fost atribuită în mod eronat poetului legionar Radu Gyr.

Dosarul Georgescu. Acuzații

Călin Georgescu a fost trimis în judecată în acest al doilea dosar de Parchetul General, pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată (două acte materiale), alături de Horaţiu Potra şi 20 de mercenari din gruparea sa.

Procurorii susţin că mercenarii lui Potra urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidenţiale din decembrie 2024, pentru a crea haos.

Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale.

 

