Capcane online pentru chiriași. Ce au pățit două tinere din Capitală

Atenţie dacă vă căutaţi un apartament cu chirie, verificaţi de două ori anunţurile pe care le găsiţi pe internet. Unele dintre ele pot fi adevărate capcane, care vă pot lăsa şi fără bani, şi fără locuinţa găsită. Specialiştii în domeniu vă sfătuiesc să verificaţi întotdeauna avizierul blocului pentru a descoperi eventuale restanţe, dar şi să cereţi proprietarului situaţia plăţilor la utilităţi.

Apartamentul de vis pentru care aţi economisit bani de chirie se poate transforma foarte uşor într-un coşmar. Este şi cazul unor tinere din Capitală care au avut parte de o experienţă nu doar neplăcută, ci şi păguboasă.

Păgubită: Am urcat în apartament. Am semnat contractul. I-am dat 480 de euro. Domnul ne-a spus la un moment dat că are o problemă la apă pentru că s-a spart o ţeavă. El nu m-a mai sunat să-mi spună ce a făcut. Am aflat de la administratoră şi vecini că este debranşat de la apă. Când l-am sunat să-mi cer banii înapoi mi-a spus că nu se poate, că el nu are de unde să îmi dea acum. Am hotărât să ne vedem a doua zi, să-mi dea banii. Bineînţeles că nu a venit.

Pe site-ul de anunţuri, proprietarul nici nu menţionează o astfel de problemă. Din contră, apartamentul este descris drept unul modern, renovat şi fără nicio defecţiune. Administratorul blocului şi vecinii îl contrazic.

Administratorul blocului: Are aproape 7.000 de lei. El le-a minţit că de fapt stau la 64. Ele, de fapt, stau la 61 şi nu la 64. Fetele când au venit în bloc, evident, s-au uitat la panou. Şi au văzut că 61 au datorii. Şi el şi-a dat seama că s-ar putea fetele să întrebe de ce aşa mare datorie şi ca să scape cumva basma curată, a spus simplu, 64. Efectiv că nu stă nimeni acolo.

-Tot din locatari spune că le-ar fi luat banii că tot aşa au găsit pe net şi că le-ar fi luat banii şi bine mersi. Când a trebuit să recupereze, n-a mai recunoscut.

-Noi am fost de acord, comitetul, ca să-i tăiem apa numai să-l facem ca să plătească datoria. Păi e sumă imensă. Noi ce facem?

Specialiştii în domeniu spun că sunt câteva reguli de aur pe care trebuie să le respectăm atunci când căutăm să stăm în chirie.

Vlad Vlăsceanu, specialist imobiliar: Trebuie verificat dacă cel care închiriază este şi proprietarul sau are dreptul de a închiria locuinţa respectivă. Întreţinerea este afişată în avizierul blocului. Trebuie să ştii în ce apartament, ce număr are, doreşti să te muţi cu chirie. Este foarte bine să se solicite celui care închiriază facturi ale utilităţilor.

Reporterii Digi24 l-au contactat pe proprietarul apartamentului, însă acesta nu a vrut să facă niciun comentariu.

Etichete:

,

,