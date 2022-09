Câtă nevoie au primarii de salarii mai mari: Cât ai avea, ai vrea să ai mai mult

Aleșii locali ar putea avea și ei salarii mărite, după votul de miercuri din Senat. Parlamentarii au aruncat responsabilitatea în curtea primarilor pe motiv că aceștia aveau nevoie de bani în plus. Am verificat situația în teren, în mai multe zone din țară. Unii edili au zeci de mii de euro în conturi, câte două - trei case, terenuri și mașini de lux. Alții au mai puțin, dar nu o duc rău, cu salarii de peste 7.000 de lei pe lună.

Podari, județul Dolj

Prima oprire am făcut-o la câțiva kilometri de Craiova, unde am stat de vorbă cu primarul PSD din comuna Podari, Aurel Gheorghiță. Familia sa deține șapte terenuri, două apartamente, două case și mai multe spații comerciale. La care se adaugă două mașini de lux, plus o ambarcațiune. Din start, ne spune un adevăr pe care mulți îl știu din declarația sa de avere.

Aurel Gheorghiţă, primarul comunei Podari: Nu trăiesc din salariu. Familia mea are în portofoliu mai multe societăți și partea financiară, în principiu, este asigurată de acolo.

Reporter: Dumneavoastră ce faceți cu salariul?

Aurel Gheorghiţă: Ce să fac cu salariul? Ca orice om, pentru utilități acasă, pentru...

Reporter: Dar pentru vacanţe, pentru altceva?

Aurel Gheorghiţă: Acum, dacă ești chibzuit şi depinde ce standarde ai, cred că te poţi încadra şi în acest salariu.

Calopăr, județul Dolj

Apoi mergem tot în județul Dolj, în comuna Calopăr. Daniel Bobin a fost ales primar din partea PNL. La capitolul avuție și-a trecut cinci terenuri, două case, un apartament și două mașini. Cu un salariu lunar net de 7.000 de lei, primarul asteaptă, totuși, majorarea votată de senatori.

Reporter: Salariul dumneavoastră este suficient pentru dumneavoastră, pentru familie?

Daniel Bobin, primarul comuni Calopăr: Cât ai avea, ai vrea să ai mai mult, dar pentru timpurile care sunt.

Reporter: Dar din salariul dvs nu puteți să imi spuneți acum că mergeți în vacanțe?

Daniel Bobin: E mai greu, ținând cont cât plătim la utilități, facturi e foarte greu.

Reporter: Și cum vă descurcați și cu vacanțele... cu...?

Daniel Bobin: Completeaza soția din veniturile ei. Ne descurcăm.

Negresti-Oaș, județul Satu Mare

Mergem și în județul Satu Mare. Primarul orașului Negrești-Oaș este în funcție din anul 2012. În declarația de avere, Aurelia Fedorca (PSD) a trecut două case, trei terenuri, o mașina, dar și un împrumut bancar. Salariul net lunar pe care îl încasează este de aproximativ 6.000 de lei. Spune că merită mai mult și ne-a invitat chiar să-i vedem una dintre case.

Aurelia Fedorca, primarul orașului Negrești-Oaș: Am primit-o moștenire, zestre, de la socri noștri, soțul meu a primit-o. Și de atunci tot mai muncim și mai amenjăm, și mai aranjăm. Avem o sufragerie, trei dormitoare, bucătăria, cămara, dependințe.

Aurelia Fedorca: La munca care eu o prestez zi de zi, spun că este insuficient astăzi. Mă uit la directorul de spital, are cel puțin dublu cât mine. Mă uit la directorii de școli, dar nu mai ajung să mă compar cu directorii de școli, ci mă compar cu profesorii din școli. Nu vreau să fiu ipocrită. Dacă s-ar întâmpla acest lucru, nouă ne-ar prinde foarte bine.

Vetiș, județul Satu Mare

Ceva mai modest este primarul UDMR din comuna Vetiș. În declarația sa de avere figurează două terenuri, o casă de locuit și o mașină. Edilul spune că o mărire de salariu i-ar prinde bine.

Iuliu Ilyeș primarul comunei Vetiș (UDMR): Eu reușesc să mă descurc cu suma, nu vreau să mă plâng de salariu. Nu este un păcat ca să vrei salarii mai mari. Momentul nu știu dacă e cel mai potrivit. Justificat ar fi.

Fără grija zilei de mâine, mii de aleși locali speră totuși că mai marii de la București nu-i vor uita și le vor mări lefurile. Ba mai mult, așteaptă și pensii speciale, până la alegerile din 2024. Și încă o informatie, pentru ca tabloul să fie complet: primarul cu cel mai mic salariu din România conduce o comună cu doar cîteva sute de suflete. Leafa lui brută este de 8.320 de lei, ceea ce înseamnă ca ia aproape 5.000 de lei net pe lună.

Reporteri: Elena Alexandru, Ioana Mihalca / Operatori: Adrian Niță, Sebastian Codrean

Editor : Liviu Cojan