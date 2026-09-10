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Bolojan: Degeaba te duci în Piaţa Tricolorului, săruţi drapelul, dacă atunci când eşti pe funcţie publică îţi baţi joc de banii publici

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Ilie Bolojan
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că patriot este cel care nu face paradă de acest lucru, ci cel care îşi întreţine familia şi care lucrează din greu. „Degeaba te duci în Piaţa Tricolorului, săruţi drapelul, participi la toate manifestările, dacă atunci când eşti pe o funcţie publică îţi baţi joc de banii publici, nu duci proiectele până la capăt”, a declarat el.

Bolojan a afirmat, joi seară, la B1 TV, că în comisiile din Parlament zac multe proiecte, iar atunci când este un anumit context anumite tipuri de proiecte sunt scoase din sertar, cum este şi cel legat de Pieţele Tricolorului.

„În ceea ce priveşte proiectele care sunt în dezbatere în Parlament, într-o formă sau alta, întotdeauna în Parlament zac în comisii stive de proiecte, unele mai bune, altele mai proaste şi totdeauna când este un anumit context sau altul, se scot în discuţie un anumit tip de proiecte. Proiectul acesta legat de, să spunem, nu ştiu, sărutul drapelului naţional, Pieţele Tricolorului şi aşa mai departe este într-o zonă în care, ştiţi, e una de tip delicat, în sensul în care sentimente pe care le are fiecare om, nu ştiu, partea de credinţă, partea de patriotism, ele se gestionează într-o manieră discretă, într-o manieră personală”, a declarat Ilie Bolojan, citat de News.ro.

El a explicat ce înseamnă, în opinia sa, a fi patriot.

„Şi degeaba te duci în fiecare duminică şi faci paradă la o biserică sau alta, dacă în cursul săptămânii încalci toate preceptele creştine. Pentru că n-ai făcut nimic. Degeaba te duci în Piaţa Tricolorului, săruţi drapelul, participi la toate manifestările, dacă atunci când eşti pe o funcţie publică îţi baţi joc de banii publici, nu duci proiectele până la capăt. Patriot este cel care nu face paradă de asta, ci omul care îşi întreţine familia, care merge şi lucrează din greu, funcţionarul public care poate nu apucă niciodată să participe la o paradă, dar care îşi face datoria acolo, în birou”, a declarat Ilie Bolojan.

Un proiect AUR depus în Parlament, care a trecut deja de Senat în 2023, a fost pus pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor de săptămâna aceasta, fără să aibă raport întocmit de comisiile de specialitate.

Proiectul controversat privind proclamarea Zilei Drapelului Naţional al României introduce amenzi de până la 10.000 lei pentru refuzul unui oficial de a săruta Drapelul Naţional al României şi de 20.000 de lei, pentru instituţiile media care nu acordă spaţiu de emisie de 30 de minute în ziua în care se sărbătoreşte drapelul.

Propunerea legislativă mai impune amenzi de până la 30.000 de lei dacă autorităţile locale nu stabilesc un loc public denumit "Piaţa Tricolorului", în termen de 45 de zile de la promulgarea legii.

Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, a reacţionat la proiectul de lege AUR ajuns pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor, el precizând că UDMR nu va vota un astfel de proiect care prevede sărutarea drapelului la comandă, sub ameninţarea unei amenzi, sau funcţionarii, directorii de şcoli şi elevii desemnaţi care ar fi obligaţi să sărute tricolorul românesc, iar posturilor de radio şi televiziune li s-ar impune ce să difuzeze de Ziua Drapelului.

El mai spune că naziştii cereau ca oamenii să-şi dovedească public supunerea faţă de putere prin salutul obligatoriu cu braţul ridicat şi jurământul de loialitate, în perioada comunistă, partidul de stat ne spunea cum să sărbătorim, ce să privim şi când să aplaudăm iar acum s-ar dori readucerea aceleiaşi mentalităţi.

Editor : A.P.

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