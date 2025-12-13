Live TV

Cătălin Predoiu, premiat la Gala Alianţa 2025 pentru contribuţia sa la statul de drept şi parteneriatul româno-american

BUCURESTI - PARLAMENT - SENAT - DEOPUNERE JURAMANT - 21 DEC 2024
Cătălin Predoiu Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Viceprim-ministrul României Cătălin Predoiu a fost distins cu International Public Service Award la Gala Alianţa 2025, desfăşurată vineri, la Willard InterContinental Hotel din Washington, D.C..

Distincţia onorează contribuţia sa la buna guvernare, reforma justiţiei şi consolidarea relaţiei strategice dintre România şi Statele Unite ale Americii, informează Agerpres.

Premiul recunoaşte o carieră de peste trei decenii în serviciul public, în care Cătălin Predoiu s-a remarcat prin promovarea statului de drept şi a independenţei justiţiei. În mandatele sale de ministru al justiţiei, acesta a coordonat modernizarea sistemului judiciar românesc, aliniindu-l la standardele europene prin creşterea transparenţei, întărirea mecanismelor anticorupţie şi introducerea unor soluţii digitale menite să îmbunătăţească accesul la justiţie.

Alianţa este o organizaţie non-profit naţională din Statele Unite, dedicată consolidării legăturilor culturale, economice şi de securitate dintre România şi SUA. Gala anuală Alianţa este evenimentul său de referinţă, reunind lideri politici, diplomaţi şi reprezentanţi ai societăţii civile pentru a celebra realizările care întăresc parteneriatul româno-american, conform site-ului https://www.alianta.org.

 

