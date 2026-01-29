SUA trimit încă o navă de război în Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor cu Iranul

Marina americană (US Navy) a trimis o navă de război suplimentară în Orientul Mijlociu, a declarat joi un oficial american pentru Reuters, „pe fondul unei consolidări militare majore în regiune şi al tensiunilor în creştere”.

Oficialul, care s-a exprimat sub rezerva anonimatului, a afirmat că USS Delbert D. Black a intrat în regiune în ultimele 48 de ore. "Astfel, numărul distrugătoarelor în Orientul Mijlociu se ridică la şase, împreună cu un portavion şi alte trei fregate din programul Littoral Combat Ship (LCS), o clasă de nave de război rapide şi agile proiectate de US Navy pentru a opera în medii apropiate de ţărm.

Distrugătorul USS Delbert D. Black (DDG-119), din clasa Arleigh-Burke, a intrat în dotarea marinei americane în 2020.

Sosirea acestei noi nave de război în regiune a fost anunţată în premieră de postul de televiziune CBS News.

Acțiunea vine la o zi după ameninţările preşedintelui american Donald Trump, care a avertizat Teheranul că „timpul este limitat” înaintea unui eventual atac american, „mai grav” decât cel din iunie anul trecut împotriva instalaţiilor nucleare iraniene. În acelaşi timp, Washingtonul a desfăşurat forţe militare navale în Golf, printre care portavionul Abraham Lincoln.

La rândul său, Uniunea Europeană îşi intensifică şi ea presiunea. Cele 27 de state membre trebuie să decidă joi dacă vor adăuga Gardienii Revoluţiei, braţul armat al Republicii Islamice, pe lista organizaţiilor teroriste, ca răspuns la cea mai violentă represiune din istoria recentă a ţării.

„Dacă acţionaţi ca un terorist, trebuie să fiţi tratat ca atare”, a declarat şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, cu puţin înainte de începerea reuniunii miniştrilor de externe ai celor 27 la Bruxelles. Mai multe ţări, printre care Franţa, Spania, Belgia şi Italia, s-au declarat în favoarea acestei decizii.

Gardienii Revoluţiei sunt acuzaţi de organizaţiile pentru drepturile omului că au orchestrat represiunea sângeroasă a vastei mişcări de protest care a zguduit ţara, provocând mii de morţi.

Iranul a avertizat că vor exista „consecinţe distructive”, dacă UE va lua această decizie, care ar avea însă un impact limitat, Gardienii fiind deja supuşi sancţiunilor europene.

