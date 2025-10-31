Câte locuințe sunt asigurate în fiecare localitate din ţară. PAID România a publicat harta

PAID România (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale) a publicat, începând cu luna octombrie, situaţia completă a gradului de cuprindere în asigurare a fondului locativ public şi privat pentru fiecare unitate administrativ-teritorială din ţară, a anunţat vineri compania.

„În contextul interesului crescut manifestat de autorităţi privind gradul de asigurare a locuinţelor, PAID România a publicat, începând cu luna octombrie, situaţia completă a cuprinderii în asigurare a fondului locativ la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. Decizia de a oferi acces public la datele statistice vine în urma solicitărilor primite din partea primăriilor, a presei şi a altor instituţii interesate, dar şi în continuarea parteneriatului activ dintre PAID şi autorităţile locale. Scopul este de a oferi un instrument de informare transparent, actualizat lunar, care să susţină aplicarea unitară a legislaţiei privind asigurarea obligatorie a locuinţelor”, se arată într-un comunicat remis vineri de PAID.

Gatele pot fi consultate în secţiunea Harta PAD de pe site-ul companiei, unde, pe lângă datele agregate la nivel de judeţ (numărul total de locuinţe asigurate, valoarea totală a despăgubirilor plătite, gradul de cuprindere în asigurare al fondului locativ total), utilizatorii au şi posibilitatea de a descărca tabelul detaliat, care reflectă situaţia valabilă la finalul lunii anterioare, pentru fiecare UAT din România.

În tabel este prezentată situația fondului locativ aflat în proprietatea statului separat de fondul locativ total.

„Ne dorim ca aceste informaţii să fie utile atât administraţiilor locale, cât şi instituţiilor şi oamenilor interesaţi, pentru a înţelege mai bine unde ne aflăm şi cum putem îmbunătăţi împreună gradul de protecţie financiară a locuinţelor din România. Publicarea acestor date face parte din planurile PAID de a îmbunătăţi comunicarea informaţiilor de interes public. Noutatea acum este că reprezentanţii autorităţilor locale pot vedea aceste informaţii şi într-un context comparativ, la nivel naţional. Asta le va permite să îşi evalueze gradul de protecţie şi să identifice bune practici din alte localităţi în ceea ce priveşte asigurarea locuinţelor private şi a fondului public. Primarii ne sunt parteneri esenţiali, pentru că sunt cei mai aproape de comunitate, îi pot informa şi îndruma corect şi credibil pe oameni, iar în situaţii de calamitate bugetele locale sunt primele care resimt presiunea financiară”, a declarat directorul general al PAID România, Nicoleta Radu, potrivit comunicatului.

Această iniţiativă vine în continuarea clarificărilor comunicate recent de PAID România, în contextul acţiunilor demarate de unele primării din ţară, pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în cazul neîncheierii poliţei PAD, menţionează sursa citată.

„PAID România îşi reafirmă disponibilitatea de a colabora permanent cu autorităţile locale, în vederea unei aplicări unitare, simple şi corecte a legislaţiei privind asigurarea obligatorie a locuinţelor”, se mai precizează în document.

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) este o societate de asigurare-reasigurare, cu capital privat, formată prin asocierea societăţilor de asigurare pentru încheierea de asigurări obligatorii de locuinţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008. Conform prevederilor legii, PAID administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuinţelor, care acoperă trei riscuri de bază specifice României: - Cutremur - Inundaţii - Alunecări de teren.

