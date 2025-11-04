Respectul față de angajații statului ar putea deveni obligatoriu prin lege. Guvernul susține un proiect care sancționează comportamentele agresive sau jignitoare la adresa polițiștilor, profesorilor, jandarmilor sau funcționarilor publici. Amenzile pot ajunge până la 20.000 lei, informează Digi24.

Vizitele oamenilor în instituțiile statului sau interacțiunile acestora cu polițiștii, jandarmi, magistrații sau profesorii trebuie să se desfășoare în condiții decente, fără ca funcționarii publici să fie jigniți.

Potrivit proiectului susținut de către Guvern, comportamentul agresiv al oamenilor manifestat în relația cu funcționarii publici ar putea fi sancționat chiar și cu amenzi, care vor fi între 5.000 lei și 20.000 lei.

Oamenii trebuie să știe, totodată, că au de respectat programul funcționarilor publici și indicațiile acestora. În caz contrar, ar putea să fie evacuați din interiorul instituțiilor.

Acest proiect este susținut după ce mai mulți angajați ai statului au fost agresați fizic sau chiar și verbal de către cetățenii nemulțumiți.

