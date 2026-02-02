Proiect PNL pentru funcționarea Curții Constituționale. Raluca Turcan: „Boicotul nu mai poate fi o opţiune”

Deputata PNL Raluca Turcan anunţă că a depus în Parlament, alături de senatorul liberal Daniel Fenechiu, un proiect pentru modificarea şi completarea Legii de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, precizând că niciuna dintre măsurile propuse nu afectează independenţa judecătorilor CCR în exercitarea mandatului şi nici inamovibilitatea pe durata acestuia.

„Aşa cum am promis, am depus, împreună cu colegul meu, senatorul Daniel Fenechiu, proiectul pentru modificarea şi completarea Legii de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale. Proiectul poate fi completat prin dezbaterea parlamentară. Este un început pentru a discuta despre credibilitatea Curţii Constituţionale”, a scris Turcan, luni, pe Facebook.

Potrivit acesteia, în ultimii ani, Curtea Constituţională şi-a pierdut din credibilitate din cauza suspiciunilor de conflict de interese, a amânărilor nejustificate sau din cauza absenţelor repetate şi a boicotării unor decizii importante. Principalele măsuri cuprinse în proiect sunt:

instituirea expresă a obligaţiei judecătorilor CCR de a participa la şedinţele Plenului - boicotul nu mai poate fi o opţiune;

sancţionarea financiară a judecătorilor care absentează nemotivat de la şedinţele Plenului Curţii cu 10% din indemnizaţia brută pentru fiecare absenţă, fiind admise doar situaţii de natură medicală, caz fortuit sau de forţă majoră;

revocarea de către Parlament sau preşedintele României (în funcţie de cine i-a numit) a judecătorilor aflaţi în situaţii de incompatibilitate, care absentează nemotivat de cel puţin trei ori consecutiv de la lucrările Plenului sau dacă se află în imposibilitatea exercitării funcţiei de judecător mai mult de 90 de zile.

„Niciuna dintre măsurile propuse nu afectează independenţa judecătorilor Curţii Constituţionale în exercitarea mandatului şi nici inamovibilitatea pe durata acestuia. Legea face un singur lucru: introduce standarde minime de conduită şi responsabilitate într-una dintre cele mai importante instituţii. Este important pentru încrederea românilor în instituţii ca strategia boicotului politic şi a tergiversării judecăţii să nu îşi mai găsească sălaş în Curtea Constituţională a României”, a transmis Raluca Turcan.

