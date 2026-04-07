Ce este ECMO, tehnica medicală care a salvat mii de vieți și care ar putea fi folosită la Mircea Lucescu. Anunțul ministrului Rogobete

În momentul de față, Mircea Lucescu se află în comă indusă și nu este conștient. În cursul zilei de astăzi situația lui Mircea Lucescu va fi reevaluată de către specialiști și se poate folosi ECMO (Oxigenare prin membrană extracorporală), o tehnică medicală avansată. Medicii apelează la această variantă în momentul în care plămânii sau inima unui pacient nu mai răspund pentru a-l menține în viață, scrie DigiSport.

Ce spune ministrul Sănătății

Aflat la Timișoara, ministrul Sănătății a făcut declarații pe tema sănătății lui Mircea Lucescu. „Tot ce vă pot comunica este că în momentul de față este îngrijit la terapie intensivă. Prognosticul este rezervat și nu aș vrea să speculăm o evoluție într-un fel sau altul. Din punct de vedere medical este într-o stare critică, îngrijit la terapie intensivă”, a spus ministrul.

Ce este ECMO

Prin folosirea ECMO, acest procedeu preia temporar rolul inimii, cât timp sângele este scos din organism și apoi trecut printr-un aparat care oxigenează, apoi reintrodus în corp.

Este o metodă folosită pentru persoanele aflate la Terapie Intensivă, atunci când situația este una critică. Este important de menționat că ECMO nu tratează boala propriu-zisă, ci doar ajută organismul să se refacă.

Există două tipuri principale de asistență ECMO, în funcție de organul care necesită susținere:

ECMO Veno-Venos (VV): Susține doar plămânii. Sângele este extras dintr-o venă și returnat tot într-o venă. Este folosit atunci când inima pacientului funcționează bine, dar plămânii sunt grav afectați.

ECMO Veno-Arterial (VA): Susține atât inima, cât și plămânii. Sângele este extras dintr-o venă și returnat într-o arteră. Astfel, aparatul preia și efortul de pompare a sângelui prin corp, fiind folosit în insuficiențe cardiace severe sau stop cardiac.

ECMO a fost folosită în special în perioada pandemiei, atunci când plămânii persoanelor cu COVID-19 au fost extrem de afectați. La nivel global, mii de pacienți au fost tratați astfel în acea perioadă.

Potrivit rapoartelor, rata de supraviețuire a fost de aproximativ 40–60%. Rezultatele au fost mai bune în rândul pacienților mai tineri și acolo unde ECMO a început la timp.

Deoarece este o procedură invazivă și extrem de complexă, ECMO implică riscuri majore.

