Un medic din Bihor este acuzat de malpraxis de o femeie de 55 de ani, care spune că a rămas mutilată după o intervenție chirurgicală la sâni, făcută la Spitalul Municipal din Beiuș. Pacienta susține că s-a internat pentru o operație de lifting, însă medicul spune că a operat-o pentru o boală a sânilor de care aceasta suferea. Femeia a depus o plângere penală la Parchetul Satu Mare.

Femeia susține că l-ar fi cunoscut pe medic într-un salon de înfrumusețare din Satu Mare. Cei doi ar fi discutat despre posibilitatea unui lifting mamar, iar femeia spune că medicul ar fi fost de acord. Ulterior, aceasta s-a internat în spital pentru operație.

„Mi-a făcut internarea. Mi-a făcut ceva analize și un ecograf pulmonar. Am fost dusă într-un salon. Mi s-a spus să nu beau, să nu mănânc nimic, și după ceva timp am intrat în sala de operație. M-am trezit la reanimare. Am întrebat cât am stat acolo, cât am stat pe masa de operație. Mi s-a spus că am stat șase ore”, a mărturisit femeia.

Pacienta spune că a rămas internată încă trei zile, dar nu s-a uitat cum arată operația. Abia când a ajuns acasă a văzut rezultatul. Medicul i-a scos firele la domiciliul pacientei, în loc s-o cheme la spital.

Mi-a scos pasamentul. Atunci am văzut prima dată cum arată sânii. Mi-a scos o parte din fire și a zis că revine următoarea săptămână. Sânii mei nu arătau deloc bine. Am ajuns la urgență, la spital în Satu Mare. Acolo toate asistentele s-au adunat în jurul patului meu, au zis că nu e posibil așa ceva.”, a povestit pacienta.

Medicul susține că nu a făcut o operație de lifting mamar și că intervenția chirurgicală a fost pentru cu totul altceva.

Am luat și biopsie de acolo, pentru că sânul era, cum să vă spun, la palpare avea niște mici zone indurate și atunci am luat niște biopsii mamare să văd dacă se pretează la așa ceva. N-aveam cum să-i fac lifting mamar, întrucât liftingul mamar la sân de genul acesta necesită și un implant protetic de silicon, lucru care eu nu pot să-l fac”, a afirmat medicul.

Avocatul femeii spune că aceasta a fost internată în spital cu un diagnostic fals.

„Mastită practic bilaterală, evident, clienta mea neavând niciun fel de afecțiune de acest gen. Așa cum v-a relatat și aceasta, s-a dus și s-a internat pentru un lifting mamar. Nimic mai mult, a declarat avocatul Ovidiu Silaghi.

Femeia a precizat că va depune o plângere în cel mai scurt timp și la Colegiul Medicilor.

Reporterii Digi 24 au încercat să contacteze spitalul din Beiuș pentru o reacție în acest caz, însă până la ora difuzării acestei știri, oficialii spitalului nu au răspuns apelurilor.

